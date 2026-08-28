Leapmotor fa il pieno di pubblico: oltre 300 mila presenze e B05 sotto i riflettori al Vertical Summer Tour

Un’estate passata sulle spiagge italiane, a contatto diretto con migliaia di persone. Leapmotor chiude con numeri molto positivi la sua partecipazione al Vertical Summer Tour 2026, manifestazione itinerante che per nove tappe ha attraversato alcune delle località balneari più frequentate del Paese tra sport, musica, intrattenimento e prove su strada. Per il marchio cinese, presente per la prima volta come Title Partner, è stata soprattutto l’occasione per farsi conoscere fuori dal classico ambiente delle concessionarie e accompagnare il debutto italiano della nuova B05.

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Leapmotor protagonista del Vertical Summer Tour 2026

I numeri raccontano bene le dimensioni dell’iniziativa. Nei nove appuntamenti estivi sono state registrate oltre 230.000 presenze durante il giorno all’interno dei villaggi e più di 70.000 partecipanti agli eventi serali. In totale, quindi, il Vertical Summer Tour ha superato quota 300.000 presenze.

Leapmotor ha seguito l’intero percorso con una propria area dedicata, la Leapmotor Lounge, affiancata da giochi, attività per il pubblico e spazi nei quali vedere da vicino i modelli della gamma. Una formula pensata per avvicinare soprattutto chi magari conosceva ancora poco il marchio e voleva capire meglio che tipo di auto propone.

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La visibilità è proseguita anche online. I contenuti legati al Tour hanno superato i 20 milioni di visualizzazioni sui social, dando al marchio una platea molto più ampia rispetto alle sole persone presenti fisicamente nelle varie tappe.

La vera protagonista dell’estate è stata però la Leapmotor B05. Il nuovo modello ha accompagnato il Tour proprio nella fase del suo debutto sul mercato italiano, trovandosi così davanti a migliaia di potenziali clienti nel momento in cui il marchio aveva maggiore bisogno di farlo conoscere.

La B05 è stata esposta nei Village ed è entrata anche nelle attività dedicate al pubblico. Secondo Leapmotor, il modello ha raccolto molto interesse durante le nove tappe e i primi risultati commerciali lo hanno già portato al vertice del proprio segmento in Italia.

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Accanto alla B05 c’era il resto della gamma disponibile nel nostro Paese. Nell’area dedicata ai test drive il pubblico ha potuto provare anche T03, B10 REEV Hybrid e C10 REEV Hybrid. Alla fine del Tour sono stati effettuati 442 test drive, con un aumento del 18,2% rispetto all’edizione 2025.

Per un marchio ancora giovane sul mercato italiano è forse questo uno dei dati più interessanti. Far vedere un’auto è relativamente semplice, convincere le persone a salire a bordo e guidarla richiede invece un livello di curiosità diverso. Leapmotor ha utilizzato il Tour proprio per ridurre quella distanza che spesso esiste tra un nuovo marchio e chi ancora non ha avuto modo di conoscerlo.

“Il Vertical Summer Tour 2026 ha rappresentato un’opportunità straordinaria per incontrare le persone in un contesto autentico, dinamico e perfettamente coerente con i valori di Leapmotor”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

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Scopelliti ha spiegato che la presenza durante tutto il Tour ha aiutato il marchio a far conoscere meglio la propria gamma e ad accompagnare il lancio della B05 attraverso il contatto diretto con il pubblico. Il manager ha poi ricordato come partecipazione, coinvolgimento e numero di test drive abbiano confermato l’interesse raccolto durante l’estate.

Per Leapmotor l’Italia resta uno dei mercati europei su cui costruire la propria crescita. La presenza al Vertical Summer Tour si inserisce quindi in una fase nella quale il marchio sta ampliando progressivamente gamma, rete commerciale e riconoscibilità, con B05, T03, B10 e C10 chiamate a coprire fasce di mercato molto diverse tra loro.