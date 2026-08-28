Jeep celebra 85 anni in Brasile con novità importanti al Festival di Interlagos 2026

Jeep ha scelto il Festival di Interlagos 2026 per celebrare in grande stile i suoi 85 anni, e il Brasile avrà un ruolo centrale in questa ricorrenza. Dal 27 al 30 agosto, all’autodromo José Carlos Pace di San Paolo, il marchio porterà infatti l’intera gamma destinata al mercato brasiliano, con test drive, percorsi off-road, modelli storici e soprattutto una nuova serie speciale 85th Anniversary che coinvolgerà Avenger, Renegade, Compass e Commander.

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Jeep Avenger 85th Anniversary debutta in Brasile

La novità più interessante riguarda la Jeep Avenger, che proprio a Interlagos sarà una delle protagoniste assolute. La versione 85th Anniversary si riconosce per il tetto nero a contrasto, i cerchi in lega neri opachi e una serie di badge specifici dedicati all’anniversario. La dotazione comprende anche fari Matrix LED, telecamera a 360 gradi, cerchi da 18 pollici, griglia illuminata e il sistema Jeep Adventure Intelligence con assistente vocale ChatGPT integrato.

Dentro cambia soprattutto l’atmosfera. Jeep ha scelto dettagli color oro Maya per le cuciture dei sedili e per alcuni elementi della plancia, cercando di dare alla versione un carattere più ricercato rispetto agli allestimenti tradizionali.

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Lo stesso trattamento celebrativo verrà esteso anche a Renegade, Compass e Commander. Sulla Compass arrivano griglia e protezione inferiore in nero onice, mentre sulla Commander questi elementi vengono rifiniti in cromo scuro. Quest’ultima riceve inoltre loghi specifici scuri e neri lucidi e, nell’abitacolo, inserti in pelle scamosciata.

Per tutti i modelli sono previste cuciture oro Maya su sedili, pannelli porta e plancia, oltre a finiture nere per volante e selettore del cambio. La serie sarà limitata, con un massimo di 500 esemplari a seconda del modello, e sarà disponibile nelle concessionarie brasiliane da settembre. Avenger, Renegade e Compass partiranno dall’allestimento Longitude, mentre per Commander la base sarà la Limited.

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A Interlagos la nuova Avenger non sarà presente soltanto nella versione 85th Anniversary. Jeep porterà anche la Doomsday buzzcar e una show car sviluppata insieme a Deus Ex Machina, mettendo così in evidenza il ruolo sempre più importante che il piccolo SUV avrà nella gamma brasiliana.

Durante il festival il pubblico potrà inoltre provarla in pista e scoprire alcuni dei suoi elementi più caratteristici, dalla classica calandra a sette feritoie illuminate ai gruppi ottici posteriori a X. Jeep sottolinea anche gli angoli di attacco di 22 gradi e di uscita fino a 33,9 gradi, oltre a un’altezza da terra di 221 mm.

Nell’area dedicata ai test saranno disponibili anche Compass Blackhawk e Commander Blackhawk, mentre Wrangler, Gladiator e Renegade Willys affronteranno un percorso off-road pensato per mettere in mostra le capacità 4×4 del marchio.

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Il legame con la storia sarà affidato invece a una Jeep CJ-3A del 1951, esposta nello stand insieme a una cronologia che ripercorrerà gli 85 anni del marchio. Una presenza particolarmente significativa in Brasile, mercato nel quale Jeep ha costruito negli anni una delle sue basi commerciali più importanti fuori dagli Stati Uniti.