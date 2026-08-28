Opel punta sulla TV: Grandland e Zafira protagoniste della nuova stagione di “Casa a Prima Vista”

Opel sbarca in televisione al fianco di uno dei programmi più seguiti di Real Time. Il marchio tedesco ha annunciato una nuova collaborazione con “Casa a Prima Vista”, il format prodotto da Blu Yazmine che racconta la ricerca dell’abitazione perfetta attraverso le sfide tra agenti immobiliari. La nuova stagione partirà il 1° settembre, con appuntamento dal lunedì al venerdì alle 20:30, e vedrà comparire sullo schermo due modelli della gamma Opel: Grandland e Zafira.

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Opel Grandland e Zafira arrivano a “Casa a Prima Vista”

La presenza delle due vetture sarà legata direttamente allo svolgimento delle puntate, quindi non si limiterà alla classica apparizione pubblicitaria. Per 12 episodi Opel Grandland accompagnerà Gianluca Torre, uno dei volti più conosciuti del programma, negli spostamenti verso gli immobili da visitare.

La scelta è ricaduta sul SUV più grande della gamma Opel, un modello che punta su spazio e comfort e che viene proposto con diverse motorizzazioni elettrificate. Grandland è infatti disponibile nelle versioni Hybrid, Plug-in Hybrid e completamente elettrica. Per Opel Grandland Electric, scegliendo la batteria da 97 kWh, la casa dichiara un’autonomia che può arrivare a quasi 700 km.

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Un ruolo diverso spetterà invece alla Opel Zafira, che comparirà per 25 puntate. In questo caso il veicolo diventerà una sorta di salotto su ruote utilizzato dai protagonisti per confrontarsi e commentare quello che sta accadendo durante la ricerca della casa.

Non è difficile capire perché Opel abbia scelto proprio Zafira per questa parte del programma. Lo spazio a bordo è da sempre uno dei tratti caratteristici del modello, che può ospitare fino a nove persone e si presta tanto all’utilizzo familiare quanto a quello professionale.

La versione elettrica, Opel Zafira Electric, è disponibile in due lunghezze e offre fino a 352 km di autonomia WLTP. L’ampio abitacolo permette inoltre di modificare la disposizione dei posti a seconda delle necessità, una caratteristica utile per una vettura che nel programma verrà utilizzata anche come luogo nel quale i protagonisti potranno parlare e confrontarsi.

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Per Opel la collaborazione con “Casa a Prima Vista” permette soprattutto di mostrare le auto in una situazione molto più vicina all’utilizzo quotidiano rispetto a una normale pubblicità. Grandland sarà effettivamente utilizzata negli spostamenti tra una casa e l’altra, mentre Zafira diventerà parte degli stessi momenti di confronto che caratterizzano il programma.

La scelta del format non è casuale neppure per il pubblico a cui Opel vuole rivolgersi. “Casa a Prima Vista” ruota attorno a famiglie, cambiamenti di vita, esigenze di spazio e decisioni importanti, tutti temi che si prestano bene a raccontare vetture pensate per essere utilizzate ogni giorno.

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Dal 1° settembre, dunque, Grandland e Zafira entreranno stabilmente nella nuova stagione del programma di Real Time, con modalità diverse ma entrambe integrate direttamente nelle puntate.