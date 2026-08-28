Stellantis Melfi, adesso è ufficiale: a settembre si lavorerà su un solo turno

Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi trovano adesso conferma. Per tutto il mese di settembre lo stabilimento Stellantis di Melfi lavorerà su un solo turno alternato. La decisione è stata comunicata dalla Direzione aziendale durante la riunione dell’Esecutivo di Stabilimento con Fim, Uilm, Fismic e Uglm. Cambia quindi l’organizzazione del lavoro, mentre i volumi previsti resteranno gli stessi: la produzione sarà fissata a 295 vetture al giorno, tutte concentrate in un’unica fascia lavorativa.

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Stellantis Melfi passa a un solo turno per tutto settembre

La scelta arriva in una fase delicata per la fabbrica lucana, impegnata nell’avvio dei nuovi modelli assegnati al sito. Secondo quanto riferito dai sindacati, la nuova organizzazione servirà ad accompagnare la salita produttiva della nuova DS N°7, consentendo di gestire in maniera più graduale i volumi e gli standard qualitativi richiesti nelle prime settimane.

Il passaggio a un unico turno, però, riaccende le preoccupazioni tra i lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno parlato apertamente di un ulteriore effetto negativo sulle buste paga, dopo un periodo già segnato da fermate e ammortizzatori sociali.

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Fim, Uilm, Fismic e Uglm chiedono quindi a Stellantis interventi più rapidi sulle criticità che continuano a pesare sull’attività dello stabilimento, a partire dalla catena di fornitura. Secondo i sindacati, i problemi legati agli approvvigionamenti stanno ancora condizionando la regolarità della produzione e finiscono per scaricarsi direttamente sui dipendenti.

“Il tempo delle attese è finito. Melfi ha bisogno di fatti, non di ulteriori annunci”, si legge nella nota congiunta. Le sigle chiedono che l’aumento dei volumi dei nuovi modelli porti presto a un maggiore utilizzo degli impianti, a meno ricorso agli ammortizzatori sociali e a una continuità lavorativa e salariale più stabile.

Come vi abbiamo scritto in numerose occasioni Melfi sta attraversando una trasformazione profonda. Lo stabilimento è stato scelto da Stellantis per accogliere diversi nuovi modelli sulle piattaforme di nuova generazione, con un ruolo che nei prossimi anni dovrebbe diventare centrale anche per marchi come DS Automobiles e Alfa Romeo con il nuovo C-SUV.

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Per settembre, però, la fotografia resta quella di una fabbrica organizzata su un solo turno, pur mantenendo l’obiettivo delle 295 auto al giorno. I sindacati attendono adesso che l’avvio dei nuovi prodotti permetta di aumentare progressivamente l’attività e riportare più lavoratori sulle linee con maggiore continuità.