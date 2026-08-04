Leapmotor T03 a 79 euro al mese: ecco il prezzo della piccola elettrica con l’offerta di agosto

Leapmotor T03 torna tra le protagoniste delle offerte dedicate alle auto elettriche con un prezzo promozionale di 15.900 euro e una rata mensile da 79 euro. La proposta è riservata ai clienti privati, resterà valida fino al 31 agosto 2026 ed è legata al finanziamento LeapValue di Stellantis Financial Services.

Leapmotor T03 è in promo a 15.900 euro o 79 euro al mese

Il prezzo di listino della city car cinese è di 18.900 euro, IVA e messa su strada comprese. La promozione permette quindi di risparmiare 3.000 euro, ma per ottenere la rata pubblicizzata bisogna versare un anticipo piuttosto consistente, pari a 7.377 euro.

Il finanziamento prevede 35 rate da 79 euro e una rata finale di 7.871,60 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito della vettura. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG sale al 9,07% includendo tutte le spese collegate al contratto.

L’importo totale del credito è di 8.794,05 euro e comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. A questa cifra si aggiungono 420 euro per l’istruttoria, 4 euro al mese per l’incasso delle rate e 23,04 euro di imposta sostitutiva, addebitati con la prima mensilità.

Facendo i conti, tra anticipo e importo complessivamente dovuto per il finanziamento si arriva a circa 18.037 euro. Rimangono esclusi IPT, contributo PFU, kit di sicurezza e gli altri eventuali oneri riportati nel contratto.

Con i suoi 3,62 metri di lunghezza, Leapmotor T03 è pensata soprattutto per la città. Si infila facilmente nei parcheggi, si muove senza difficoltà nelle strade strette e resta semplice da gestire anche per chi cerca un’auto piccola da usare tutti i giorni.

Le dimensioni esterne contenute di Leapmotor T03, però, non significano necessariamente poco spazio a bordo. L’abitacolo è stato sfruttato bene e il marchio parla di una segmento A con un’abitabilità vicina a quella di un modello di categoria superiore.

Gli aggiornamenti OTA di Leapmotor permettono inoltre di installare nuove versioni del software senza passare dall’officina. All’esterno spiccano i fari arrotondati e i cerchi in lega da 15 pollici con disegno a petalo.

Alla scadenza dei 36 mesi sarà possibile saldare o rifinanziare la rata finale, oppure restituire o sostituire l’auto. In caso di riconsegna, il limite previsto è di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso.