Maserati MC23, un render immagina una nuova gran turismo del Tridente dal carattere estremo

Una Maserati bassa, larga, con un cofano lunghissimo e proporzioni che ricordano le grandi gran turismo italiane di una volta. È la Maserati MC23 immaginata dal creatore digitale Mirko Del Prete, conosciuto sui social come MDP Automotive, che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram alcune immagini del suo nuovo progetto. Non si tratta naturalmente di una vettura ufficiale né di un modello in sviluppo a Modena, ma di un render indipendente realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e, come spiegato dallo stesso autore, con il supporto di Vizcom.

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Maserati MC23, una gran turismo che guarda alla tradizione del Tridente

“Questa concept car prende vita grazie a @vizcom_. Linee uniche per questa gran turismo del Tridente”, ha scritto Del Prete presentando il progetto. Ed effettivamente la Maserati MC23 punta tutto sulle proporzioni: abitacolo molto arretrato, cofano pronunciato, passaruota importanti e una carrozzeria quasi scolpita attorno alle ruote.

Il frontale è forse la parte più particolare, con una grande calandra verticale dominata dal Tridente e gruppi ottici composti da elementi luminosi sottili. Dietro, invece, il design diventa più pulito, con fari orizzontali, una coda molto larga e un grande estrattore che sottolinea l’impostazione sportiva.

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Il render arriva in un momento particolare per Maserati. Il marchio sta cercando di ricostruire la propria posizione nel mercato del lusso dopo anni complicati sul fronte commerciale. Nel 2026 sono state aggiornate Grecale, GranTurismo e GranCabrio, con maggiore spazio al V6 Nettuno, alle prestazioni e alla personalizzazione, mentre il concetto di “Italian GranTurismo” è tornato al centro della comunicazione del marchio.

Il futuro vero del Tridente, però, deve ancora essere definito nei dettagli. Il piano FaSTLAne 2030 di Stellantis prevede due nuovi modelli di segmento E per Maserati, mentre una roadmap più precisa sarà presentata a Modena entro dicembre 2026. Stellantis continua a definire Maserati come il proprio marchio di puro lusso e vuole rafforzarne il posizionamento senza inseguire necessariamente i grandi volumi.

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Uno dei nuovi modelli dovrebbe raccogliere l’eredità delle grandi berline del Tridente, mentre l’altro potrebbe occupare lo spazio lasciato libero dal Levante. Maserati continuerà inoltre a lavorare su GranTurismo, personalizzazione e competizioni: il nuovo Project GT4, sviluppato proprio sulla base della GranTurismo, è previsto in pista nel 2028.