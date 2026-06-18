Nuove Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale: le prime immagini, ecco tutte le novità

Maserati accelera nel segno del Tridente e presenta una nuova offensiva di prodotto che punta dritta al cuore del lusso automobilistico. Nuove Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio debuttano con aggiornamenti stilistici, tecnici e digitali pensati per rafforzare il posizionamento del brand proprio nell’anno del centenario del celebre logo.

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Maserati rinnova GranTurismo, GranCabrio e Grecale con stile: ecco come cambiano

Maserati vuole rilanciare la propria idea di Gran Turismo italiano, fatta di eleganza, prestazioni, artigianalità e tecnologia centrata sull’uomo. A sintetizzarlo è Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, secondo cui la nuova gamma rafforza quella miscela di design, performance e maestria artigianale che da oltre 112 anni definisce il marchio modenese. Al centro restano motorizzazioni iconiche come il V6 Nettuno e l’evoluzione elettrica della famiglia Folgore.

Il nuovo corso stilistico completa un percorso iniziato con MCXtrema, proseguito con GT2 Stradale e MCPURA, e ora trasferito sui modelli più rappresentativi della gamma. Il frontale diventa più orizzontale, netto e aggressivo, mentre aerodinamica e presenza scenica cercano un equilibrio più contemporaneo.

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Nuova GranTurismo e Nuova GranCabrio incarnano la parte più pura di questa visione. Entrambe offrono quattro veri posti, trazione integrale, sospensioni pneumatiche regolabili e un’esperienza di guida pensata per unire sportività e comfort quotidiano. La versione Trofeo spinta dal 3.0 V6 Nettuno raggiunge 590 CV, 650 Nm di coppia e supera i 320 km/h nel caso della GranTurismo, con scarico sportivo di serie e un sound pensato per rafforzare il coinvolgimento al volante.

La famiglia si articola in tre versioni. La 490 CV privilegia il lusso del viaggio, la Trofeo mette al centro la sportività, mentre la Folgore porta Maserati nell’era elettrica con 760 CV alle ruote e tecnologia a 800 Volt. La GranTurismo Folgore arriva a 325 km/h e promette oltre 540 km di autonomia, mentre la GranCabrio Folgore, prima cabriolet full electric del segmento, tocca i 290 km/h.

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Anche gli interni evolvono. Il nuovo volante ispirato al mondo racing, l’orologio digitale Maserati ridisegnato, il selettore PRND in metallo e l’interfaccia con display da 12,3, comfort display da 8,8 e cruscotto da 12,2 pollici rafforzano la sensazione di qualità. Debutta anche un sistema di monitoraggio contro distrazione e affaticamento del conducente.

La Nuova Grecale, invece, consolida il ruolo di D-SUV luxury del Tridente. Il design introduce un frontale più largo e ribassato, mentre l’abitacolo rinnova i principali punti di contatto tra guidatore e vettura. La novità tecnica più rilevante è l’arrivo del V6 Nettuno da 390 CV, affiancato dalle varianti mild hybrid, Trofeo V6 da 530 CV e Folgore full electric da 550 CV. La Grecale Folgore conferma fino a 580 km di autonomia e migliora ulteriormente l’efficienza grazie a nuovi affinamenti aerodinamici.

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Tutti e tre i modelli sono sviluppati e prodotti in Italia, tra Modena e Cassino, ribadendo il legame con il territorio e con la storia sportiva Maserati, nel centenario della prima vittoria conquistata da Alfieri Maserati alla Targa Florio del 1926. Non manca l’attenzione alla sostenibilità, con interni in pelle proveniente da fornitori certificati Leather Working Group.

Il lancio è accompagnato anche da un nuovo configuratore online fotorealistico, pensato per trasformare il percorso d’acquisto in un’esperienza immersiva. Dallo showroom al web, Maserati prova così a raccontare il lusso italiano con strumenti più moderni, senza rinunciare al suo tratto distintivo: emozionare prima ancora di partire.

La personalizzazione resta un altro pilastro. Il programma Fuoriserie amplia colori, materiali e dettagli, fino alla capote Bespoke della GranCabrio, mentre gli Accessori Originali Maserati completano l’offerta con soluzioni pensate per integrarsi con design e prestazioni. È una strategia che guarda ai clienti globali del luxury, sempre più attenti alla possibilità di costruire un’auto su misura.