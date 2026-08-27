Nuova Alfa Romeo MiTo GT, il render riaccende un sogno ma il futuro del Biscione va in un’altra direzione

Sono passati ormai otto anni dall’uscita di scena della MiTo, ma il nome continua evidentemente a esercitare un certo fascino. Nelle scorse ore il creatore digitale indipendente Bruno Callegarin ha pubblicato sui social una serie di immagini nelle quali immagina una possibile nuova Alfa Romeo MiTo GT.

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Si tratta esclusivamente di un render, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, e non di un progetto ufficiale del Biscione. Eppure basta guardarlo per capire quanto una piccola Alfa sportiva continui a stuzzicare la fantasia degli appassionati.

Nuova Alfa Romeo MiTo GT: una compatta molto diversa da quella che ricordiamo

Callegarin non ha provato a riprodurre semplicemente la vecchia MiTo in chiave moderna. La sua interpretazione è più larga, muscolosa e quasi da piccola coupé, con un cofano lungo, grandi passaruota e una fiancata molto pulita. Si tratta infatti della versione GT che sarebbe la più estrema dell’ipotetica futura gamma.

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Davanti ritroviamo naturalmente lo Scudetto, affiancato da gruppi ottici sottili, mentre la coda appare decisamente più importante rispetto a quella del modello originale. Le immagini mostrano anche una vista laterale e il posteriore, con una firma luminosa orizzontale che attraversa buona parte della vettura.

La vera Alfa Romeo MiTo arrivò sul mercato nel 2008 e rappresentò il tentativo del marchio di scendere in un segmento fino ad allora poco esplorato. Il nome univa Milano e Torino, le due città legate rispettivamente alla storia dell’Alfa Romeo e alla produzione della vettura. Costruita a Mirafiori e proposta esclusivamente con carrozzeria a tre porte, rimase sul mercato fino al 2018, passando attraverso numerose motorizzazioni e versioni sportive, compresa la Quadrifoglio Verde.

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Oggi, però, un ritorno della MiTo non rientra nei programmi annunciati da Alfa Romeo. Il ruolo di modello d’ingresso è stato affidato alla Junior, che ha raccolto di fatto l’eredità commerciale della vecchia compatta pur scegliendo una formula completamente diversa: cinque porte, carrozzeria da B-SUV e motorizzazioni ibride ed elettriche.

Una scelta che, almeno dal punto di vista commerciale, ha dato risultati importanti. Nel primo semestre del 2026 la Junior è stata il modello Alfa Romeo più venduto a livello globale ed è ormai commercializzata in 45 Paesi. In Europa ha totalizzato 16.352 immatricolazioni nei primi sei mesi dell’anno, secondo i dati Dataforce riportati da Automotive News, dopo le 18.549 registrate nello stesso periodo del 2025.

Difficile quindi immaginare che Alfa Romeo voglia affiancarle a breve una nuova utilitaria tradizionale. Le priorità del marchio sono altre: dopo Junior, l’attenzione si sta spostando sul nuovo C-SUV, già anticipato ufficialmente da Alfa Romeo, mentre più avanti toccherà anche al rinnovamento dei segmenti superiori.