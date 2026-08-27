La Tucson N non esiste ancora: cosa potrebbe realizzare Hyundai

Un rendering basta a far sognare, lo sappiamo bene. Non è ancora un’auto reale, non ha un motore confermato, non ha una data di uscita, ma la Hyundai Tucson N esiste già nell’immaginario collettivo, e con una certa precisione. Merito del solito Nikita Chuyko per Kolesa, che ha preso la quinta generazione della Tucson, presentata ufficialmente la settimana scorsa, e l’ha vestita da sportiva.

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Il risultato potrebbe essere persino auspicabile. Il paraurti anteriore è completamente ridisegnato: grande presa d’aria centrale, due aperture laterali, grembialatura con lamelle nella parte inferiore. Il cofano a conchiglia, la barra luminosa e i gruppi ottici futuristici arrivano direttamente dalla versione di serie.

Sui fianchi compaiono minigonne con lamelle davanti alle ruote posteriori e cerchi bicolore argento-nero, visibilmente più grandi di quelli standard. Dettagli che in un listino ufficiale chiamano “pacchetto N Line”.

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Nella parte posteriore, il tono si alza. Diffusore aggressivo, grandi doppi terminali di scarico rotondi, terza luce di stop centrale che sembra arrivare da un catalogo aftermarket. Il rosso percorre la parte inferiore della carrozzeria, il nero domina sopra: montanti, tetto, barre portatutto, calotte degli specchietti. L’assetto è visibilmente ribassato.

Proprio qui sta il punto. Hyundai non ha ancora comunicato le motorizzazioni della nuova Tucson 2027, il debutto mondiale è previsto per ottobre, e per la variante N vale ancora meno. Si sa che esisterà, prima o poi, e sarà la più grintosa della quinta generazione.

La piattaforma è la N3/N4, condivisa con Santa Fe, Kia Sportage, Sorento, K5 e una lista di modelli che ormai copre mezza gamma del gruppo coreano. La nuova Tucson misura 4,70 m in lunghezza, 1,90 m in larghezza, 1,68 m in altezza, con un passo di 2,78 m, tutto leggermente più grande rispetto alla generazione precedente.

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Gli interni della Tucson N restano un’incognita, il rendering non li mostra. È ragionevole aspettarsi il grande schermo centrale a sviluppo orizzontale e la strumentazione digitale minimalista della versione standard, più volante specifico, rivestimenti dedicati e il logo N in bella vista su ogni superficie disponibile.