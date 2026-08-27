Nuova Maserati Ghibli, il sogno di una nuova berlina tra sportività ed eleganza

Da qualche anno nella gamma Maserati manca qualcosa. Con l’uscita di scena di Ghibli e Quattroporte, il Tridente è rimasto senza quelle berline che per decenni hanno rappresentato una parte importante della sua identità. Proprio da questo vuoto nasce la nuova Maserati Ghibli immaginata da Sezer Design, autore che nelle scorse ore ha pubblicato sui social una serie di render realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Le immagini non sono quindi ufficiali e non anticipano un modello realmente annunciato da Maserati.

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Nuova Maserati Ghibli: così Sezer Design immagina una berlina del futuro

Più che cercare di riportare semplicemente in vita l’ultima Ghibli, Sezer Design ha immaginato qualcosa di molto più moderno. La carrozzeria conserva le proporzioni di una grande berlina, ma il tetto scende verso la coda quasi come su una fastback. Davanti domina una calandra enorme con il Tridente al centro e una firma luminosa molto sottile, mentre dietro i fanali attraversano quasi tutta la larghezza della vettura.

Anche l’abitacolo di questa ipotetica nuova Maserati Ghibli prende una strada decisamente futuristica, con una lunga superficie digitale che occupa buona parte della plancia e un secondo schermo verticale sulla console centrale. Restano però alcuni richiami tipicamente Maserati, a partire dal Tridente e dall’atmosfera da grande turismo italiana.

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Il nome Ghibli, del resto, ha una storia decisamente più lunga della berlina che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. La prima Maserati Ghibli arrivò nel 1966 ed era una splendida gran turismo disegnata da Giorgetto Giugiaro. Negli anni Novanta il nome tornò su una coupé della famiglia Biturbo, mentre nel 2013 Maserati lo utilizzò per la prima volta su una berlina, posizionata sotto la Quattroporte. Quella generazione rimase in produzione fino al 2023.

Un ritorno della Ghibli, almeno con questo nome, non è attualmente previsto. Maserati ha però confermato che le berline continueranno ad avere spazio nel proprio futuro e Stellantis ha inserito nella roadmap del marchio due nuovi modelli di segmento E entro il 2030. I nomi e le carrozzerie definitive non sono stati ancora comunicati.

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Ed è qui che la situazione diventa interessante. Una delle possibilità emerse negli ultimi mesi è quella di una nuova berlina capace di raccogliere, in un solo modello, parte dell’eredità lasciata da Ghibli e Quattroporte, senza essere necessariamente la sostituta diretta di una delle due.

Maserati sta intanto cercando di ricostruire la propria gamma puntando nuovamente sull’Italian Gran Turismo, sul V6 Nettuno, sulle versioni Folgore e su un livello di personalizzazione sempre maggiore. Nel 2026 sono già state aggiornate Grecale, GranTurismo e GranCabrio, mentre GranTurismo e GranCabrio sono tornate a essere prodotte a Modena.

Entro la fine del 2026 sono attese indicazioni più precise sui prossimi modelli del Tridente. Solo allora capiremo se la futura berlina Maserati avrà qualcosa in comune con la nuova Maserati Ghibli immaginata da Sezer Design oppure se il marchio sceglierà una strada completamente diversa.