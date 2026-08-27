Nuova Fiat Strada: più grande, più moderna e sempre più vicina alla Grande Panda

La famiglia di Fiat Panda potrebbe allargarsi in una direzione finora inedita. Secondo le ultime indiscrezioni, Fiat starebbe infatti preparando una nuova Fiat Strada, il pick-up che da anni rappresenta uno dei modelli più importanti del marchio in Sud America.

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La novità è che il futuro modello dovrebbe avvicinarsi molto, per stile e impostazione tecnica, alla nuova famiglia nata attorno alla Grande Panda. In questo nostro articolo vi mostriamo alcune recenti illustrazioni non ufficiali realizzate da Julien Jodry per il sito francese Auto-moto.com che ovviamente non mostrano il modello definitivo.

Nuova Fiat Strada: il pick-up potrebbe nascere dalla famiglia Grizzly

Il legame tra Panda e mondo fuoristrada non è certo una novità. Fin dalla prima generazione del 1980, la piccola Fiat si è costruita una reputazione particolare grazie soprattutto alle versioni Panda 4×4, diventate negli anni un punto di riferimento nelle zone di montagna e nelle aree rurali. Il futuro progetto Strada potrebbe portare quello stesso spirito in una carrozzeria completamente diversa.

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La base dovrebbe infatti essere strettamente collegata ai nuovi Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, i due SUV sviluppati partendo dalla stessa famiglia tecnica che comprende anche Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Modelli che, dal punto di vista estetico, riprendono diversi elementi introdotti dalla Grande Panda e che potrebbero quindi fare da ponte tra la piccola Fiat europea e il futuro pick-up destinato soprattutto al Mercosur ma non solo.

Per Fiat, del resto, il nome Strada ha un peso enorme in Sud America. Il pick-up viene commercializzato da diversi decenni e nel corso della sua storia ha cambiato più volte base tecnica. Per molto tempo è stato legato alla famiglia Palio, mentre l’attuale generazione, arrivata nel 2020, è stata sviluppata utilizzando componenti della Fiat Argo.

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Proprio l’evoluzione della gamma brasiliana dovrebbe aprire la strada al prossimo capitolo. Secondo le informazioni circolate, l’attuale Argo lascerà spazio a un modello completamente nuovo, indicato come Argo X, strettamente imparentato con la Grande Panda europea. Questo permetterebbe a Fiat di creare una famiglia di prodotti molto più omogenea tra Europa e Sud America, pur adattando ogni vettura alle esigenze dei singoli mercati.

La nuova Fiat Strada dovrebbe essere sensibilmente più grande rispetto al passato. Le prime indiscrezioni parlano di una lunghezza compresa indicativamente tra 4,50 e 4,70 metri, a seconda della configurazione. Come avviene già nel mondo dei pick-up sudamericani, potrebbero infatti essere previste versioni a cabina singola e doppia, in modo da intercettare sia chi utilizza il veicolo principalmente per lavoro sia chi cerca un mezzo più versatile per il tempo libero.

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Il design dovrebbe invece avvicinarsi parecchio a quello dei nuovi SUV Fiat, con un frontale ispirato alla Grande Panda, forme robuste e numerosi elementi pensati per sottolinearne il carattere da pick-up.

Nuova Fiat Strada

Al momento non è certo che la nuova Fiat Strada arrivi anche in Europa anche se a dire il vero nei mesi scorsi il numero uno di Fiat Olivier Francois aveva detto che il suo sbarco in Europa nel corso dei prossimi anni era possibile.