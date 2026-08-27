Stellantis prepara 60 novità: Antonio Filosa annuncia una nuova offensiva Peugeot dal 2028

Antonio Filosa ha indicato con chiarezza una delle strade che Stellantis vuole seguire nei prossimi anni: tornare a riempire la gamma di modelli capaci di attirare clienti, soprattutto in Europa, dove il gruppo ha perso terreno e dove le auto accessibili sono diventate sempre più rare. Durante la REF 2026 del Medef, il CEO ha parlato di una vera offensiva di prodotto che comprenderà 60 lanci, con circa 50 interventi considerati particolarmente importanti.

Advertisement

Antonio Filosa promette nuove auto e un ritorno alle vetture accessibili

Filosa ritiene che negli ultimi anni una parte importante del mercato sia stata progressivamente trascurata, soprattutto quella dei clienti alla ricerca di automobili semplici e con prezzi più abbordabili. Stellantis vuole quindi tornare a presidiare questa fascia, anche attraverso il programma E-Car, cercando di proporre modelli più vicini alle esigenze reali degli automobilisti europei.

“Ricominceremo a offrire ai clienti europei ciò che desiderano”, ha spiegato il numero uno del gruppo. Una frase che riassume piuttosto bene la nuova impostazione: meno attenzione a strategie valide indistintamente per tutti i mercati e maggiore spazio a prodotti pensati sulla base di quello che effettivamente viene richiesto nei singoli Paesi.

Advertisement

Tra i progetti citati direttamente da Antonio Filosa c’è anche la futura Citroën 2CV, destinata secondo il manager a diventare uno dei simboli di questo ritorno alle vetture più semplici e accessibili. Filosa si è mostrato molto fiducioso sulle sue possibilità, arrivando a dichiarare: “Tra i veicoli elettrici che offriamo, la Citroën 2CV sarà sicuramente un grande successo in Francia e in Europa”.

Ma una parte importante della nuova offensiva riguarderà anche Peugeot. Filosa ha annunciato che dal 2028 inizierà ad arrivare una nuova generazione di prodotti con l’obiettivo dichiarato di recuperare maggiormente l’identità storica del marchio. “Siamo onorati di avere Peugeot nel nostro portfolio e faremo rivivere il DNA di Peugeot con una splendida gamma di nuove auto che inizieranno ad arrivare nel 2028”, ha affermato il CEO.

Nelle parole di Filosa emerge la volontà di restituire ai singoli marchi Stellantis una personalità più riconoscibile. Peugeot, Citroën e DS vengono considerati parte importante del patrimonio industriale e automobilistico francese e dovranno avere ruoli differenti all’interno del gruppo. Citroën dovrebbe concentrarsi maggiormente sull’accessibilità, mentre DS continuerà a presidiare una fascia più alta del mercato.

Advertisement

La sfida sarà trasformare questi annunci in modelli capaci di riportare clienti nei concessionari. Stellantis arriva infatti da una fase nella quale ha dovuto rivedere diverse scelte strategiche, e proprio Antonio Filosa sembra voler mettere il prodotto nuovamente al centro. Dal 2028 Peugeot dovrebbe essere una delle protagoniste di questa nuova fase, mentre il ritorno del nome 2CV mostra quanto il gruppo sia disposto a guardare anche al proprio passato per costruire la gamma dei prossimi anni.