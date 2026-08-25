Ram prepara un’asta spettacolare a Las Vegas: oltre 900 CV per un pickup unico al mondo

Ram porterà a Las Vegas due pickup che, per motivi diversi, hanno davvero poco di normale. Il prossimo 11 settembre, durante l’asta Barrett-Jackson 2026, saranno venduti insieme un Ram 1500 Rumble Bee SRT del 2027 e un Ram 1500 SRT-10 del 2005.

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Ram riunisce a Las Vegas due dei suoi pickup più esagerati

Dietro l’iniziativa ci sono Ram, UFC, RealTruck e Barrett-Jackson. Non si tratta però soltanto di mettere all’asta due mezzi particolari. L’appuntamento cade infatti nel giorno del 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001 e tutto il ricavato sarà destinato in beneficenza. Barrett-Jackson rinuncerà alle proprie commissioni, permettendo di devolvere quanto raccolto alla Folds of Honor Foundation e, in parte, alle iniziative sostenute dalla UFC Foundation.

A Las Vegas ci sarà anche Dana White, numero uno di UFC, che salirà sul palco insieme a Craig Jackson. E per chi si aggiudicherà la coppia ci sarà anche qualcosa in più: un’esperienza VIP per assistere a un futuro evento UFC.

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Il pezzo che con ogni probabilità farà alzare più di qualche sopracciglio sarà il Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027. Quello destinato all’asta sarà il primo esemplare di produzione previsto per la vendita al pubblico, ma non arriverà a Las Vegas esattamente come è uscito dalla fabbrica.

Già il modello di serie, a dire il vero, non ha bisogno di grandi presentazioni. Sotto il cofano c’è il V8 Hellcat HEMI sovralimentato da 6,2 litri, che mette a disposizione 777 CV. Numeri da supercar, soprattutto considerando che stiamo parlando di un pickup. Ram dichiara infatti uno 0-96 km/h in appena 3,4 secondi, il quarto di miglio in 11,6 secondi e una velocità massima di circa 274 km/h.

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Per l’esemplare dell’asta, però, non bastava. Il motore riceverà un compressore volumetrico Direct Connection da 3 litri che porterà la potenza oltre i 900 CV. Ci saranno poi uno scarico Magnaflow in acciaio inossidabile, pinze Brembo e cerchi da 22 pollici.

Anche l’aspetto sarà decisamente diverso rispetto a quello di un Rumble Bee normale. La carrozzeria sarà verniciata a mano con una combinazione Molten Red Pearl-Coat e Diamond Black Crystal Pearl-Coat, con una striscia nera sul cofano e altri particolari realizzati appositamente per questo esemplare. All’interno, un badge sulla console centrale servirà a ricordare che si tratta di un pezzo unico.

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Dall’altra parte del palco troveremo invece un nome che molti appassionati ricordano bene: Ram 1500 SRT-10. Era il 2005 e Ram aveva deciso di fare qualcosa che oggi sembra ancora difficile da credere, montando sotto il cofano del pickup il V10 da 8,3 litri della Dodge Viper.

Il risultato erano 500 CV e prestazioni che, all’epoca, sembravano quasi assurde per un mezzo di questo tipo. L’SRT-10 riuscì anche a conquistare il Guinness World Record come pickup di produzione più veloce al mondo, entrando rapidamente nel cuore degli appassionati.

Quello che sarà venduto da Barrett-Jackson è stato rivisto da RealTruck insieme a ProMotorsports e al team di design Ram, SRT e Mopar. La carrozzeria sfoggia una vistosa combinazione gialla e nera, ripresa anche sui cerchi, mentre le grafiche richiamano inevitabilmente la Viper.

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Dentro troviamo sedili Alea in pelle nera con dettagli gialli, mentre all’esterno sono state aggiunte le pedane PowerStep e una copertura morbida Pro X15 per il cassone. Completano il lavoro tappetini e protezioni Husky Liners.

La scelta di vendere i due pickup insieme non è casuale. Il vecchio SRT-10 è stato infatti una delle fonti d’ispirazione per il nuovo Rumble Bee. Da una parte c’è quindi il pickup che oltre vent’anni fa portò un V10 Viper sulle strade, dall’altra quello che oggi prova a raccoglierne lo spirito con più di 900 CV.

Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, di SRT Performance e del marketing Stellantis per il Nord America, ha spiegato proprio così il legame tra i due modelli: il nuovo Ram Rumble Bee SRT rappresenta ciò che verrà, mentre l’SRT-10 racconta una stagione in cui Ram aveva già dimostrato di non avere troppa paura di esagerare.