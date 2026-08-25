ACI: 98.000 interventi su strada da metà giugno 2026 a oggi

Impegno ad alto indice di operatività per ACI nel corso di questo primo scorcio dell’estate 2026. L’Automobile Club d’Italia ha garantito 98 mila interventi su strada, da metà giugno ad oggi. Nello stesso arco temporale sono stati diffusi, a cura dell’ente, 8.500 notiziari sul traffico, attraverso i canali “Radiotraffic” e “Luceverde”.

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Queste le cifre messe sul piatto a margine di un incontro sull’educazione stradale al Meeting di Rimini, cui il sodalizio ha preso parte in forma ufficiale. Il presidio delle arterie viarie del Belpaese, come sottolinea il presidente Geronimo La Russa, è stato costante e capillare, per garantire adeguati servizi alla viabilità.

Nei primi due mesi della stagione estiva, ACI ha confermato il suo attivismo. Come dicevamo, molti sono stati gli interventi sul fronte dell’assistenza stradale. In questo ambito i mezzi dell’ente sono entrati in azione 98.000 volte. In 25.000 casi il soccorso è stato garantito direttamente ai propri soci.

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L’Automobile Club d’Italia si conferma così un punto di riferimento istituzionale per chi si muove su gomma, offrendo un presidio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il numero verde 803.116. Al servizio di chi ne ha bisogno ci sono 2.000 carri attrezzi, 600 centri di soccorso e 2.000 addetti. Numeri importanti, che danno una misura dell’impegno ACI sulle strade italiane.

L’attività dell’Automobile Club d’Italia abbraccia tanto gli aspetti informativi, con bollettini che aiutano a scegliere il percorso più sicuro, quanto quelli “assistenziali”, offrendo il proprio supporto a chi ha avuto un problema, di giorno e di notte, in autostrada e in città.

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Il presidente Geronimo La Russa sembra soddisfatto dei risultati messi a segno e, probabilmente, punta a fare ancora meglio in futuro. Nello spazio dell’ACI al Meeting di Rimini, in scena fino al 26 agosto, i visitatori potranno sperimentare Ready2Go, il metodo didattico per una guida sicura, e i visori immersivi dedicati all’educazione stradale per i più giovani. La presenza dell’ente, però, è a più ampio raggio, come già riferito in un altro post, cui rimandiamo per gli approfondimenti.

Fonte | Automobile Club d’Italia