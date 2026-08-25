Abarth prepara una sorpresa per il Brasile: a Interlagos arriverà una concept tutta nuova

Abarth potrebbe presto allargare la propria presenza in Brasile con qualcosa di completamente nuovo. Il marchio dello Scorpione ha infatti annunciato il debutto di una concept car in occasione del Festival di Interlagos, in programma dal 27 al 30 agosto sul celebre circuito di San Paolo. Per il momento le informazioni sono ancora poche e il teaser diffuso dalla casa non permette nemmeno di vedere la sagoma della vettura, ma lascia intuire che dietro questo progetto ci sia qualcosa di più di un semplice esercizio di stile.

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Abarth prepara una nuova concept per il mercato brasiliano

Oggi Abarth rappresenta il vertice sportivo della gamma Fiat in Brasile. I clienti possono scegliere Pulse Abarth e Fastback Abarth, due modelli che hanno permesso allo Scorpione di costruirsi uno spazio preciso all’interno di un mercato molto importante per Stellantis.

La nuova concept potrebbe però mostrare una strada diversa. Abarth parla infatti del suo volto “più avanguardistico” e ha spiegato che il progetto servirà anche per studiare la reazione del pubblico e capire fino a che punto sia possibile spingersi con il design e con il carattere sportivo del marchio.

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Il primo dettaglio mostrato è il nuovo Scorpione, integrato direttamente nella carrozzeria e accompagnato da una tonalità gialla molto accesa. Un particolare che potrebbe anticipare un linguaggio stilistico più aggressivo rispetto a quello delle Abarth vendute attualmente in Brasile.

Resta da capire soprattutto che tipo di automobile si nasconda dietro il teaser. Una possibilità è che si tratti di un’evoluzione estrema di uno dei modelli già presenti nella gamma locale, magari pensata per valutare una futura versione speciale di Pulse o Fastback.

C’è però anche un’altra ipotesi che rende il progetto ancora più interessante. Abarth potrebbe infatti sfruttare questa concept per sondare il terreno in vista dell’arrivo in Brasile di una vettura elettrica ad alte prestazioni, riprendendo almeno in parte la strada già intrapresa in Europa.

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Il marchio ha già dimostrato di voler cambiare pelle senza abbandonare completamente l’immagine costruita in decenni di modelli compatti, rumorosi e molto caratterizzati. In Brasile, dove il nome Abarth viene ancora associato soprattutto a vetture Fiat trasformate in versioni più potenti e aggressive, una concept completamente nuova potrebbe servire proprio a capire se esiste spazio per qualcosa di più indipendente.

Per sapere quale direzione abbia scelto Abarth bisognerà attendere ancora pochi giorni. Il debutto ufficiale è previsto al Festival di Interlagos, dove la concept sarà finalmente mostrata per intero e si capirà se quello annunciato dal marchio è soltanto un esperimento di design oppure il primo indizio di una nuova fase dello Scorpione in Sud America.