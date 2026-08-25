Station wagon con V8 Hellcat? Come dovrebbe essere la nuova Dodge Magnum

La Dodge Magnum è probabilmente diventata un’idea, e le idee sono dure a morire, specie quando qualcuno le disegna bene. È quello che ha fatto Kelsonik su Instagram. Il deisgner è partito dall’ultima Dodge Charger e ha allungato il tetto fino a trasformarla in una station wagon.

Advertisement

Il frontale è identico all’originale fino ai montanti centrali, poi il progetto prende la sua strada. Il tetto si distende, i finestrini posteriori vengono ridisegnati, i pannelli a tre quarti acquistano una nuova geometria. Lo spoiler sul portellone chiude la silhouette con la stessa aria muscolosa della berlina.

La Magnum originale meritava di più. Prodotta tra il 2004 e il 2008 sulla piattaforma Chrysler LX, la stessa della Charger, della Chrysler 300 e, sorprendentemente, della Mercedes Classe E W211, era una station wagon con un’identità precisa. Il design di Ralph Gilles e Freeman Thomas ha resistito al tempo meglio di molte auto dello stesso periodo.

Advertisement

Il V8 HEMI da 5,7 litri nella versione standard e il 6,1 litri nella SRT8 erano la ragione d’essere di quel veicolo. 5,02 m di lunghezza, passo di 3,04 m, trazione posteriore o integrale a seconda dell’allestimento.

Poi i crossover hanno inondato il mercato e la Magnum non ha avuto un’erede. Dodge ha scelto di non inseguire un segmento che non avrebbe garantito volumi sufficienti, e la logica industriale è difficile da contestare.

Il rendering di Kelsonik riapre la questione nel momento più interessante. La nuova Dodge Charger si prepara ad accogliere sotto al cofano il 6.2 litri Hellcat sovralimentato, gli stessi cavalli che alimentano una delle famiglie di motori più elaborate del mercato americano. Per dare un riferimento, la Dodge Demon 1700 preparata da Hennessey arriva a 1.700 CV e 1.898 Nm di coppia, numeri che molte hypercar guardano dal basso. Una Magnum con quel motore non sarebbe un’auto di nicchia.

Advertisement

Dodge, però, non sembra intenzionata a farla. Il rendering è bellissimo, il mercato è pieno di crossover, e qualcuno continuerà a sognare una station wagon con il V8.