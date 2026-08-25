Nuova Renault 5 elettrica, più autonomia e batteria LFP dal 2027

La Renault 5 E-Tech sta ricevendo in alcuni mercati europei un aggiornamento che porta l’autonomia massima a 430 km, ma la nuova configurazione non risulta ancora disponibile contemporaneamente in tutti i Paesi. Il sito francese del costruttore riporta già i valori aggiornati e anticipa ulteriori novità per la versione Five.

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Renault 5 Five: batteria LFP e ricarica rapida attese entro fine 2026

La variante con batteria da 52 kWh e motore da 110 kW, equivalenti a 150 CV, passa da 410 a 430 km nel ciclo WLTP. Per la batteria Urban Range da 40 kWh Renault Francia dichiara invece fino a 315 km, abbinandola alle motorizzazioni da 110 oppure 120 CV. Le capacità degli accumulatori principali non cambiano e la casa automobilistica non ha ancora pubblicato una spiegazione tecnica completa sull’aumento della percorrenza. Le informazioni circolate finora attribuiscono il risultato a interventi aerodinamici e a una gestione energetica più efficiente, senza che Renault ne abbia precisato ufficialmente ogni dettaglio.

La modifica più importante riguarda la futura Five, che dovrebbe ricevere una batteria LFP da circa 36,5 kWh con architettura cell-to-pack e un motore da 80 kW, pari a 110 CV. I dati apparsi nei materiali destinati ad alcuni mercati indicano 305 km WLTP e la ricarica rapida in corrente continua a 80 kW, assente sulla Five attuale. Il caricatore in corrente alternata raggiunge 6,6 kW nella configurazione descritta.

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Renault Francia specifica che la ricarica rapida sulla Five sarà disponibile entro la fine del 2026, ma continua a mostrare nel listino la versione da 95 CV con batteria da 40 kWh. La situazione è analoga anche in altri mercati europei, dove configuratore e schede tecniche riportano ancora 410 km per la Comfort Range, 312 km per la Urban Range e 95 CV per l’allestimento di accesso. Non è stato quindi comunicato un calendario preciso per l’arrivo della Five LFP.

L’aggiornamento interessa anche la personalizzazione, poiché Renault ha anticipato l’introduzione successiva delle tinte Rosso Fiamma e Grigio Scisto. Gemini entrerà nel sistema multimediale come evoluzione opzionale di Google Assistant attraverso un aggiornamento futuro, ma disponibilità e tempistiche potranno cambiare in base al Paese e all’allestimento.

Renault sarà presente al Salone di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, con uno spazio nel padiglione 6. La manifestazione potrebbe diventare l’occasione per mostrare gli ultimi aggiornamenti della Renault 5 e rafforzarne il ruolo nella gamma elettrica del marchio.