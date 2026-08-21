Abarth protagonista a Interlagos: Fiat celebra 50 anni in Brasile con una novità assoluta

Fiat si prepara a festeggiare in grande stile i suoi primi 50 anni di presenza sul mercato brasiliano. Il marchio torinese ha infatti confermato la partecipazione al Festival di Interlagos 2026, appuntamento ormai diventato fisso visto che quella in programma sarà la quinta presenza consecutiva. Dal 27 al 30 agosto, sul celebre circuito di San Paolo, Fiat metterà in mostra una parte importante della propria storia, affiancandola alla componente più sportiva della gamma. Protagonista assoluta sarà Abarth, chiamata a rappresentare quel legame con prestazioni, adrenalina e piacere di guida che da sempre accompagna il marchio dello Scorpione.

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Abarth protagonista al Festival di Interlagos 2026

Uno dei pezzi più interessanti presenti nello stand sarà però una Fiat che riporta indietro di oltre vent’anni. Ci riferiamo alla Stilo Schumacher, serie speciale nata nel 2004 sfruttando anche il rapporto tra Fiat e Ferrari e dedicata al pilota che in quegli anni dominava la Formula 1. Equipaggiata con il motore 1.8 16V da 122 cavalli, la vettura si distingueva per i cerchi in lega da 17 pollici, lo spoiler posteriore e numerosi dettagli specifici, compresi gli stemmi con la firma di Michael Schumacher.

L’esemplare scelto per Interlagos è tutt’altro che uno dei tanti. Si tratta infatti della numero 001, presentata all’epoca al Motor Show e autografata personalmente da Schumacher. Sulla vettura compaiono anche le firme di Rubens Barrichello e Jean Todt. Successivamente l’auto venne donata all’UNESCO, diventando un pezzo particolarmente significativo della storia recente di Fiat e del suo rapporto con il mondo delle competizioni.

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Il presente sportivo sarà invece affidato ad Abarth Pulse e Abarth Fastback, due modelli sviluppati espressamente per il mercato sudamericano che negli ultimi anni hanno rafforzato la presenza dello Scorpione in Brasile. Entrambe le vetture saranno esposte, ma il pubblico avrà anche la possibilità di provarle direttamente in pista, sfruttando uno scenario certamente adatto a mettere in evidenza le loro caratteristiche.

Fiat ha inoltre preparato un’esperienza dedicata a chi vorrà avvicinarsi virtualmente al mondo Abarth. Attraverso un simulatore di guida sarà possibile scegliere uno dei modelli dello Scorpione e affrontare un’esperienza digitale nella quale verranno mostrate informazioni relative a potenza e accelerazione. Il rombo del motore sarà riprodotto attraverso le cuffie, mentre alcune GoPro registreranno il partecipante durante la prova. Il filmato sarà poi reso disponibile al termine della sessione.

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Uno spazio importante verrà naturalmente riservato anche ai 50 anni di Fiat in Brasile. Un totem digitale consentirà ai visitatori di esplorare una collezione di miniature e di personalizzare virtualmente alcuni dei modelli che hanno maggiormente caratterizzato la storia del marchio nel Paese. Tra questi ci saranno Fiat 147, Uno e Strada, insieme alle più recenti Pulse e Fastback. Colori, grafiche e adesivi potranno essere modificati liberamente, prima di vedere la propria creazione prendere vita all’interno di un circuito digitale attraverso un video personalizzato.

Lo stand comprenderà inoltre diverse aree pensate per le fotografie, compresa una riproduzione del circuito di Interlagos, mentre nei negozi Abarthwear e Fiatwear saranno disponibili prodotti ufficiali dei due marchi e miniature appartenenti alla collezione speciale realizzata per il cinquantesimo anniversario.

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Ma l’attenzione maggiore potrebbe essere riservata a qualcosa che Fiat, per il momento, preferisce tenere nascosto. Durante il Festival di Interlagos il marchio ha infatti confermato che presenterà un prodotto completamente nuovo. Non sono stati anticipati ulteriori dettagli, lasciando così aperta la porta a una sorpresa che sarà svelata proprio durante i quattro giorni dell’evento brasiliano.