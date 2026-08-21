Stellantis richiama quasi 75.000 auto negli USA: problemi per Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee

Negli Stati Uniti Stellantis si trova a fare i conti con un nuovo richiamo che coinvolge complessivamente quasi 75.000 veicoli. In realtà si tratta di due campagne separate e legate a problemi molto diversi tra loro. Quella più importante per numero di auto interessate riguarda Dodge Durango, mentre un secondo intervento coinvolge una piccola quantità di Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L del 2026.

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Nel primo caso parliamo di 74.578 Dodge Durango prodotti tra il 2021 e il 2023. Secondo quanto emerso dalla documentazione della National Highway Traffic Safety Administration, il problema riguarda lo spoiler posteriore, che su alcuni esemplari potrebbe essere montato in una posizione non corretta rispetto al tetto.

Stellantis richiama oltre 74.000 Dodge Durango

Il difetto può manifestarsi durante l’apertura del portellone. Se lo spoiler entra in contatto con altre parti della carrozzeria, può infatti danneggiarsi e, nei casi peggiori, arrivare a staccarsi mentre l’auto è in marcia. Una situazione che potrebbe creare problemi soprattutto per i veicoli che seguono.

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La questione, tra l’altro, non è nuova per Dodge. Richiami legati allo spoiler posteriore della Durango erano già stati avviati nel 2021 e nel 2023. Il problema è tornato però di attualità dopo che Stellantis ha ricevuto nuove segnalazioni relative a esemplari sui quali erano già stati effettuati interventi.

Per questo motivo, nel marzo 2026 il gruppo ha deciso di aprire un’altra indagine. Nel corso delle verifiche sono state prese in esame 116 richieste di garanzia, otto segnalazioni arrivate dall’assistenza clienti e altre 37 registrazioni che potrebbero avere a che fare con lo stesso difetto. I casi presi in considerazione coprono un periodo che va da maggio 2022 alla fine di giugno 2026.

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Stellantis ritiene comunque che soltanto una piccola parte dei veicoli richiamati presenti realmente il problema. La stima parla infatti di circa lo 0,8 per cento delle Dodge Durango coinvolte. Alla base del difetto ci sarebbe uno spoiler che sporge più del previsto rispetto alla posizione corretta.

Per il momento non è stata ancora comunicata la soluzione definitiva scelta per questa nuova campagna. Nei precedenti richiami, i concessionari controllavano il componente e procedevano alla sostituzione dello spoiler quando necessario.

Numeri molto più bassi per il secondo richiamo, che interessa appena 81 Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L del 2026. In questo caso non ci sono componenti della carrozzeria che rischiano di staccarsi: il problema è di natura software.

Alcune vetture sarebbero state prodotte o successivamente aggiornate utilizzando una versione non corretta del software del modulo di controllo della carrozzeria. In determinate condizioni questo può provocare un malfunzionamento dei tergicristalli, che potrebbero quindi non lavorare come previsto.

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Stellantis avrebbe individuato il problema nel mese di giugno e, fino ad ora, le segnalazioni arrivate dal mercato sarebbero soltanto tre. Per queste vetture la soluzione sarà molto più semplice: sarà sufficiente recarsi in concessionaria per aggiornare il software del modulo di controllo della carrozzeria.

Le prime comunicazioni ai proprietari delle Jeep interessate dovrebbero essere inviate all’inizio del prossimo mese, mentre per le Dodge Durango bisognerà attendere ancora per conoscere nel dettaglio l’intervento che Stellantis metterà in campo.