Leapmotor B05 sbarca a Interlagos: 218 CV e 482 km di autonomia per conquistare il pubblico

Leapmotor ha deciso di portare al Festival di Interlagos 2026 una delle auto più interessanti della sua gamma internazionale. Si tratta della Leapmotor B05, berlina elettrica di medie dimensioni che il pubblico brasiliano potrà vedere da vicino in occasione dell’evento in programma sul celebre circuito di San Paolo.

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Al momento non c’è però alcuna conferma sul suo arrivo nelle concessionarie brasiliane. La casa cinese vuole prima capire che effetto farà la Leapmotor B05 sul pubblico locale e quale sarà il livello di interesse nei confronti di un modello che, per caratteristiche e dimensioni, si discosta in parte dai SUV e crossover che oggi dominano il mercato. Interlagos sarà quindi anche un’occasione per raccogliere impressioni e valutare eventuali sviluppi futuri.

Leapmotor B05: 218 CV, trazione posteriore e 482 km di autonomia

La Leapmotor B05 misura 4,43 metri in lunghezza e 1,88 metri in larghezza, mentre il passo raggiunge i 2,73 metri. Sono dimensioni che lasciano intuire una buona abitabilità interna, soprattutto considerando lo spazio tra i due assi. Il design segue invece una strada piuttosto pulita, con linee filanti e senza soluzioni particolarmente vistose. Nel complesso l’auto appare moderna e abbastanza sportiva, pur senza rinunciare a un’impostazione adatta all’uso di tutti i giorni.

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La parte tecnica è probabilmente quella che incuriosisce di più. La berlina utilizza un motore elettrico da 218 CV abbinato alla trazione posteriore, una scelta non così scontata in questa categoria e che potrebbe rendere la guida più piacevole per chi cerca qualcosa di diverso dalla solita elettrica pensata soprattutto per gli spostamenti cittadini.

Anche sul fronte delle prestazioni la B05 non sembra voler passare inosservata. Con il launch control attivo impiega 6,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Non vuole essere una sportiva estrema, ma la potenza a disposizione è comunque più che sufficiente per garantire una risposta brillante.

Un altro dato che potrebbe attirare l’attenzione riguarda naturalmente l’autonomia. Leapmotor parla di una percorrenza massima di 482 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Sulla carta significa poter utilizzare la vettura anche fuori città e affrontare viaggi di una certa lunghezza senza essere costretti a fermarsi troppo spesso.

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Dentro, la B05 segue quanto già visto sugli altri modelli più recenti del marchio. Leapmotor ha puntato su materiali morbidi al tatto, tessuti di buona qualità e finiture curate, cercando di dare all’abitacolo un aspetto più ricercato. È uno degli aspetti sui quali i costruttori cinesi stanno investendo maggiormente negli ultimi anni, soprattutto quando si tratta di prodotti pensati anche per Europa e altri mercati internazionali.

La Leapmotor B05 sarà quindi una presenza particolare a Interlagos proprio perché, almeno per ora, non fa parte dell’offerta brasiliana. Il marchio vuole mostrarla senza prendere impegni e vedere cosa ne penseranno gli automobilisti.

Accanto alla berlina elettrica ci sarà comunque tutta la gamma Leapmotor già venduta in Brasile. Debutterà inoltre davanti al pubblico locale la B10 Ultra-Hybrid con tecnologia REEV, modello che sarà invece il prossimo lancio ufficiale del marchio nel Paese. Leapmotor ha già anticipato che altre novità legate alla sua partecipazione al Festival di Interlagos saranno comunicate nei prossimi giorni.