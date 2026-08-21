Stellantis Atessa, cambia il ritmo dopo la solidarietà: 850 veicoli al giorno e straordinari nel weekend

Da Atessa arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione produttiva dello stabilimento Stellantis della Val di Sangro. Nella giornata del 20 agosto 2026 la direzione aziendale ha incontrato il Comitato Esecutivo di Fim e Uilm per fare il punto dopo la pausa estiva e, soprattutto, dopo la fine del Contratto di Solidarietà, terminato ufficialmente lo scorso 1° agosto.

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Atessa, si producono circa 850 veicoli al giorno

In questo momento nello stabilimento abruzzese vengono prodotti in media circa 850 veicoli al giorno. È questo uno dei dati emersi durante l’incontro con i sindacati, che permette di avere un quadro più chiaro sull’attuale ritmo delle linee dopo il rientro dalle ferie.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere completate anche le ultime uscite già previste dall’accordo sulla cosiddetta Separation. Si chiude così un’altra parte del percorso avviato nei mesi scorsi, mentre l’attenzione si sposta adesso soprattutto su quello che accadrà all’interno della fabbrica nei prossimi mesi.

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Durante il confronto, infatti, Stellantis ha confermato gli investimenti già annunciati per Atessa. L’azienda sta lavorando alla pianificazione degli interventi tecnici e proprio per questo non vengono esclusi alcuni fermi produttivi programmati. Non ci sono ancora date precise, ma le eventuali sospensioni serviranno a permettere lo svolgimento dei lavori sugli impianti.

Uno dei cantieri più importanti interesserà la Lastratura. In questo reparto è previsto un intervento che verrà effettuato durante la fermata produttiva di fine anno. Una scelta che dovrebbe permettere di concentrare i lavori in un periodo nel quale l’attività dello stabilimento sarà già ridotta o sospesa.

Nel frattempo, però, in alcune aree della stessa Lastratura ci sarà bisogno di lavorare anche nel fine settimana. La direzione ha infatti comunicato il ricorso allo straordinario su base volontaria per alcune attività produttive.

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Si tratta di un segnale particolare perché arriva a poche settimane dalla chiusura del Contratto di Solidarietà. Da una parte, dunque, ci sono ancora interventi di riorganizzazione e lavori da programmare; dall’altra, in alcuni reparti si rende necessario aumentare temporaneamente le ore di lavoro.

Per lo stabilimento di Atessa si apre quindi una fase diversa rispetto a quella vissuta negli ultimi mesi, con un ritmo produttivo che oggi si aggira intorno agli 850 veicoli al giorno e con diversi interventi già in preparazione in vista della parte finale del 2026.