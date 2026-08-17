Citroën chiude il primo anno in Formula E al quinto posto tra i team

Citroën Racing ha concluso la sua prima stagione in Formula E con un risultato positivo a Londra. Nell’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne hanno concluso rispettivamente al sesto e al settimo posto. Dunque la squadra francese chiude il suo primo anno portando a punti entrambi i piloti.

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Citroën Racing chiude bene la sua prima stagione in Formula E

Un finale importante soprattutto dopo il sabato complicato vissuto dal team. In Gara 1 Cassidy era riuscito a portare a casa il nono posto, mentre Vergne aveva dovuto abbandonare la corsa nelle battute conclusive in seguito a un contatto che aveva danneggiato la sua vettura. Domenica la situazione è cambiata, anche grazie al lavoro svolto sull’assetto a partire dalla terza sessione di prove libere.

Cassidy ha mostrato subito un buon potenziale anche in qualifica. Il neozelandese è entrato nei duelli dopo aver ottenuto il terzo tempo del proprio gruppo, ma un leggero contatto con il muro durante il quarto di finale contro Pascal Wehrlein gli ha impedito di proseguire. È così scattato dalla settima posizione, mentre Vergne ha preso il via dalla dodicesima casella.

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La gara è stata giocata soprattutto sulla strategia. Entrambi i piloti Citroën hanno recuperato terreno nelle prime fasi senza consumare troppo, conservando energia per la seconda parte. Cassidy ha attivato il primo Attack Mode al 16° giro, Vergne tre tornate più tardi. Quando il ritmo è aumentato, le due monoposto francesi sono riuscite a risalire ulteriormente la classifica fino a occupare la sesta e la settima posizione al termine dei 35 giri.

Un doppio piazzamento che consente a Citroën Racing di terminare la sua stagione d’esordio al quinto posto nel Mondiale a Squadre. Arriva inoltre il terzo posto di Stellantis nel Campionato Costruttori, risultato al quale Citroën ha contribuito insieme agli altri marchi del gruppo impegnati nella categoria.

Londra ha rappresentato anche la chiusura dell’era GEN3 Evo e l’ultima apparizione di DS Performance nella competizione, conclusa peraltro con la vittoria di Taylor Barnard. Per Citroën, invece, lo sguardo è già rivolto al futuro.

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Il prossimo grande passaggio sarà rappresentato dalla stagione 13 e dall’arrivo delle nuove monoposto GEN4. Cassidy ha sottolineato la competitività mostrata dalla vettura nell’ultima gara, mentre Vergne ha evidenziato il lavoro svolto da una squadra che, pur senza raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, ha mostrato segnali di crescita. Dopo un primo anno servito anche per costruire basi solide, Citroën punta adesso a compiere un ulteriore salto di qualità.