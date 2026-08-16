Chrysler Arrow, ecco come potrebbe essere il nuovo SUV gemello di Fiat Grizzly

Il futuro di Chrysler continua a far discutere, soprattutto adesso che il marchio americano sembra destinato ad ampliare nuovamente la propria gamma dopo anni vissuti quasi esclusivamente attorno alla Pacifica. Tra indiscrezioni e ricostruzioni digitali, nelle ultime ore sono tornate sotto i riflettori le possibili Chrysler Arrow e Arrow Cross, due modelli che potrebbero avere parecchio in comune con le future Fiat Grizzly e Grizzly Fastback.

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A immaginarle è stato il designer virtuale brasiliano Kleber Silva, conosciuto sui social come KDesign AG. Partendo dalle immagini più recenti dei nuovi modelli Fiat, l’artista con l’aiuto dell’intelligenza artificiale ha aggiornato le sue precedenti ricostruzioni provando a capire quale aspetto potrebbero avere i futuri SUV Chrysler.

Naturalmente parliamo ancora una volta di render non ufficiali, senza alcun legame diretto con Stellantis. L’interesse, però, nasce proprio dalla possibilità che Chrysler possa sfruttare componenti e strutture già utilizzate da Fiat, adattandole alle esigenze del mercato nordamericano.

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Fiat Grizzly potrebbe fornire la base alle nuove Chrysler Arrow

La prima proposta riguarda una Chrysler Arrow dalle forme abbastanza tradizionali, con una carrozzeria squadrata e un frontale ispirato alla nuova identità stilistica vista sulla Chrysler Pacifica aggiornata. Anche l’abitacolo è stato modificato virtualmente per conferirgli un’impostazione più elegante e maggiormente vicina ai gusti americani.

Accanto alla versione standard potrebbe trovare spazio una Chrysler Arrow Cross, o eventualmente Fastback. Qui le differenze diventano più evidenti soprattutto nella zona posteriore, dove il tetto scende in maniera più marcata dando vita a un SUV coupé. L’impostazione sarebbe quindi molto simile a quella ipotizzata per la futura Fiat Grizzly Fastback, con una buona parte della struttura condivisa tra i due modelli.

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Sul fronte dei motori, le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti parlano di un prezzo d’ingresso che potrebbe restare sotto i 30 mila dollari. Per le versioni più ricche viene invece ipotizzato il nuovo 2.0 Hurricane 4 Turbo, senza escludere in seguito l’arrivo di una variante elettrificata.

Se queste voci dovessero trovare conferma, Fiat e Chrysler potrebbero quindi ritrovarsi molto più vicine di quanto visto negli ultimi anni. Per Stellantis sarebbe anche un modo per distribuire i costi di sviluppo su più marchi, dando nello stesso tempo a Chrysler quei nuovi modelli di cui ha bisogno per tornare ad avere una gamma più completa nel mercato americano.