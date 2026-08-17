DS Automobiles saluta la Formula E nel modo più bello: vittoria storica a Londra con Barnard

DS Automobiles ha concluso la sua esperienza in Formula E dopo 11 anni nel miglior modo possibile. Il team francese nell’ultimo Gran Premio della stagione ha infatti ottenuto una storica vittoria con il suo giovane pilota Taylor Barnard.

Advertisement

DS chiude la sua avventura in Formula E con un trionfo a Londra

Il britannico aveva già fatto capire in qualifica di poter essere protagonista, centrando il sesto posto sulla griglia di partenza. In gara ha poi sfruttato nel migliore dei modi le qualità della DS E-TENSE FE25, supportato da una strategia azzeccata del team. Sul particolare circuito londinese, ricavato all’interno e attorno all’ExCeL, è stato fondamentale trovare il giusto compromesso tra consumo di energia e ritmo.

Barnard è rimasto a lungo in terza posizione, aspettando il momento giusto per attaccare. E quel momento è arrivato proprio nel finale. Con due sorpassi decisivi negli ultimi giri, il giovane pilota inglese è riuscito a portarsi al comando e a tagliare per primo il traguardo. A soli 22 anni Barnard è diventato il più giovane vincitore nella storia della Formula E.

Advertisement

Gara decisamente più complicata invece per Maximilian Günther. Scattato dalla quattordicesima posizione, il tedesco ha provato a risalire il gruppo ma si è dovuto accontentare dell’undicesimo posto, appena fuori dalla zona punti. Resta comunque positivo il bilancio delle sue due stagioni con DS Penske, nelle quali ha ottenuto due vittorie e due pole position.

La gara di Londra mette così la parola fine a una lunga parentesi sportiva per DS Automobiles, entrata in Formula E già nella seconda stagione del campionato e primo marchio premium a credere con decisione nella serie dedicata alle monoposto elettriche.

In undici anni di partecipazione, DS ha raccolto numeri che raccontano bene il peso avuto nel campionato: due doppiette tra titolo Piloti e Costruttori, 19 vittorie, 56 podi, 26 pole position e 2.030 punti conquistati. A questi risultati si aggiungono sette podi nel Campionato Costruttori. Nell’ultima stagione il marchio francese ha inoltre contribuito al terzo posto ottenuto da Stellantis tra i costruttori.

Advertisement

Il successo di Barnard a Londra rappresenta quindi quasi la chiusura perfetta del cerchio. Dopo undici anni ai massimi livelli della Formula E, DS Automobiles lascia il campionato con una vittoria nell’ultima gara e con uno dei palmarès più ricchi della storia della categoria.