Opel Grandland Hybrid, maxi sconto da 9.500 euro: ad agosto 2026 il SUV protagonista di una promozione

Ad agosto Opel Grandland Hybrid si presenta con un taglio di prezzo importante. La versione MY26B Edition con motore 1.2 Hybrid da 145 CV e cambio automatico parte da 37.150 euro di listino, ma con il finanziamento Scelta Opel può scendere a 27.650 euro, oltre agli oneri finanziari.

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Significa 9.500 euro in meno. Senza finanziamento il prezzo promozionale è invece di 28.650 euro. La proposta riguarda vetture in pronta consegna con permuta o rottamazione ed è valida fino al 31 agosto 2026.

Opel Grandland Hybrid ad agosto da 199 euro al mese

La formula prevede un anticipo di 5.946 euro. Le prime due rate sono azzerate e successivamente si pagano 33 rate da 199 euro. Alla fine rimane una maxi rata da 21.224,05 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito. Il TAN è del 7,99%, mentre il TAEG arriva al 9,92%.

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Il contratto considera 30.000 km complessivi e, in caso di restituzione o sostituzione, l’eventuale eccedenza viene conteggiata a 10 centesimi al chilometro. La Edition offre già di serie il doppio schermo Pure Panel da 10 pollici, climatizzatore automatico bizona e cerchi in lega da 19″.

Grandland è un nome relativamente giovane nella storia Opel. La prima generazione debuttò nel 2017 con il nome Grandland X, entrando nella famiglia dei SUV del marchio insieme a Mokka X e Crossland X. Il lancio fu positivo: già all’inizio del 2019 Opel parlava di oltre 140.000 ordini raccolti.

La seconda generazione, presentata nel 2024, ha cambiato parecchio il modello. È cresciuta nelle dimensioni, ha adottato la piattaforma STLA Medium di Stellantis ed è diventata disponibile come Hybrid, Plug-in Hybrid e completamente elettrica. Viene progettata e costruita in Germania, nello stabilimento di Eisenach.

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Nel 2026 il nuovo Grandland sta contribuendo alla crescita della famiglia SUV Opel. Nel primo semestre le vendite europee di Opel e Vauxhall sono aumentate dell’11,8%, mentre Grandland, Frontera e Mokka insieme hanno segnato una crescita superiore al 37% a livello globale. Nel solo giugno, Grandland ha totalizzato 4.509 immatricolazioni in Europa.

In Italia Opel non ha comunicato finora un dato cumulativo specifico per Grandland, ma ha indicato il SUV tra i modelli in crescita nei primi mesi dell’anno: a febbraio il marchio ha aumentato i volumi del 32% e nel periodo gennaio-febbraio del 21%.