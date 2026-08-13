Nuova Alfa Romeo Spider: il render che reinventa la sportiva a cielo aperto

Una nuova Alfa Romeo Spider prima o poi tornerà davvero? La domanda circola da anni tra gli appassionati del Biscione e, in assenza di un progetto ufficiale, continuano ad arrivare interpretazioni indipendenti. L’ultima è firmata da Bruno Callegarin, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social il suo Concept Alfa Romeo Spider. L’autore chiarisce subito l’idea alla base del progetto: non vuole ricreare la Duetto, ma immaginare una scoperta completamente nuova, elegante e moderna, capace di proporre un diverso modo di vivere la guida a cielo aperto.

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Nuova Alfa Romeo Spider: Bruno Callegarin la immagina così

Il risultato è una roadster bassa, larga e con un cofano molto lungo, dove alcuni richiami alla tradizione Alfa Romeo vengono inseriti in un corpo vettura decisamente moderno. Nella parte anteriore di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Spider non manca lo Scudetto, mentre i fari sottili e le grandi aperture nel paraurti rendono il frontale particolarmente aggressivo. Di profilo emergono invece le proporzioni da vera sportiva a due posti, con abitacolo arretrato e una coda corta e pulita.

Callegarin ha scelto quindi di non inseguire nostalgicamente il passato. Ed è forse questo l’aspetto più curioso del render: una eventuale Spider del futuro potrebbe richiamare la storia del Biscione senza necessariamente trasformarsi nell’ennesima reinterpretazione della Duetto.

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Di storia, comunque, Alfa Romeo ne ha parecchia in questo campo. La Giulietta Spider arrivò nel 1955, disegnata da Pininfarina e destinata a conquistare anche il mercato americano. Il capitolo più famoso iniziò però nel 1966 con la 1600 Spider, passata alla storia come Duetto. Rimase in produzione, attraverso quattro serie, fino al 1994: 28 anni di carriera e oltre 124.000 esemplari venduti.

Negli anni successivi il nome Spider tornò sulla scoperta derivata dalla GTV e poi, nel 2006, sulla nuova generazione sviluppata insieme alla Brera. Più recentemente è stata la 4C Spider a riportare una due posti scoperta nella gamma Alfa Romeo, puntando però su leggerezza, motore centrale e monoscocca in fibra di carbonio.

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Oggi, però, una nuova Spider non figura tra i modelli annunciati nel piano FaSTLAne 2030. Alfa Romeo ha confermato l’aggiornamento di Junior, un nuovo C-SUV su STLA Medium e una hatchback di segmento C su STLA ONE, mentre continua a studiare il futuro di Giulia e Stelvio nel segmento D. È previsto anche un progetto esclusivo legato a Bottegafuoriserie, ma al momento non è stato indicato come una futura Spider.