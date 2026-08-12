Alfa Romeo Tonale Diesel Sport Speciale, ad agosto 6.000 euro di sconto: zero interessi e niente maxi rata

Ad agosto Alfa Romeo Tonale torna protagonista con una promozione particolarmente interessante sulla versione Diesel Sport Speciale da 130 CV. Il SUV del Biscione viene proposto a 40.950 euro, contro i 46.950 euro di listino, con un vantaggio quindi di 6.000 euro. L’offerta riguarda le vetture disponibili in pronta consegna e resta valida fino al 31 agosto 2026. La particolarità è soprattutto nella formula finanziaria: TAN allo 0% e nessuna maxi rata da affrontare alla fine.

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Alfa Romeo Tonale ad agosto con 6.000 euro di sconto

Il finanziamento prevede un anticipo piuttosto consistente, pari a 22.681 euro, seguito da 48 rate mensili da 399 euro. Una volta pagata l’ultima rata l’auto è completamente saldata, visto che la rata finale residua è pari a zero. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG arriva al 2,49% per effetto delle spese previste dal contratto. Nell’offerta sono compresi anche 12 mesi di Identicar.

Alfa Romeo Tonale Diesel Sport Speciale punta inoltre su un’impostazione più ricca, con cerchi da 20 pollici, pinze freno Brembo nere, sedili in Alcantara e pelle sintetica e illuminazione ambientale multicolore con grafica dedicata.

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Alfa Romeo Tonale Diesel

Per la Tonale, però, siamo ormai entrati nella seconda parte della carriera. Presentata ufficialmente nel febbraio 2022 e arrivata sul mercato pochi mesi dopo, è stata un modello importante per Alfa Romeo perché ha segnato l’ingresso del marchio nel segmento dei C-SUV elettrificati. Fin dall’inizio viene prodotta nello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, dove Stellantis realizzò una linea dedicata.

Alla fine del 2025 è arrivato anche un aggiornamento importante, con un frontale rivisto, nuovi interni e una gamma riorganizzata, compreso proprio l’allestimento Sport Speciale. Il futuro, però, è già scritto. La produzione della Tonale a Pomigliano dovrebbe terminare nel novembre 2027, chiudendo una carriera durata poco più di cinque anni.

Il suo posto verrà preso da un nuovo C-SUV Alfa Romeo, che cambierà anche stabilimento: l’erede sarà infatti prodotta a Melfi e nascerà sulla piattaforma STLA Medium. Le indicazioni emerse finora parlano inoltre di dimensioni superiori rispetto alla Tonale attuale e di una gamma con motorizzazioni ibride ed elettriche.

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La promozione di agosto arriva quindi mentre la Tonale entra nell’ultima fase della sua storia: c’è ancora più di un anno di produzione davanti, ma Alfa Romeo sta già preparando il modello che dovrà raccoglierne il testimone.