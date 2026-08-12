Ford Mustang Mach 4: un render immagina la futura berlina dell’Ovale Blu

La famiglia Ford Mustang potrebbe accogliere in futuro una berlina sportiva a quattro porte, trasformando definitivamente lo storico nome americano in una gamma composta da modelli differenti. Ford non ha ancora annunciato ufficialmente una vettura di questo tipo, ma il deposito della denominazione Mach 4 e le indiscrezioni circolate negli Stati Uniti negli ultimi giorni continuano ad alimentare le ipotesi.

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Ford Mustang Mach 4, il render della possibile berlina sportiva a quattro porte

Il marchio Mustang identifica già due prodotti molto diversi. Accanto alla coupé e alla cabriolet della generazione S650 si trova infatti la Mach-E, crossover completamente elettrico che ha esteso il nome verso un nuovo segmento. Una berlina rappresenterebbe un ulteriore passaggio verso questa direzione, permettendo a Ford di tornare nel settore delle automobili a quattro porte dopo aver concentrato la propria gamma americana su SUV, crossover e pick-up.

Nel primo semestre del 2026 Ford ha venduto negli Stati Uniti 28.725 esemplari di Mustang, con un aumento del 22 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I volumi restano lontani dai risultati raggiunti nelle fasi più fortunate della sua storia, ma il modello continua a dominare il mercato americano delle sportive non premium.

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Un altro indizio risale al febbraio 2025, quando Ford ha presentato negli Stati Uniti una domanda di registrazione per il nome Mach 4. Il deposito riguarda diverse categorie di veicoli e non prova che la denominazione verrà effettivamente utilizzata, ma il riferimento al numero quattro è stato immediatamente associato alle porte di una possibile Mustang berlina.

Il designer digitale conosciuto sui social come jlord8, ha tradotto queste indiscrezioni in una Mustang Mach 4 digitale. Il suo progetto non si limita ad aggiungere due porte alla coupé, ma ne esaspera l’impostazione sportiva attraverso una carrozzeria più bassa e larga, modellata per ricordare una vettura da pista. Il cofano favorisce lo smaltimento dell’aria, mentre l’enorme alettone posteriore completa una trasformazione volutamente estrema, distante dall’aspetto più sobrio che avrebbe probabilmente un eventuale modello di serie. Ci sono poi anche altri render, realizzati questa volta da Sugar Design, che immaginano una berlina più “sobria”.

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Secondo le indiscrezioni, Ford starebbe considerando motori EcoBoost e il V8 Coyote, eventualmente affiancati da soluzioni ibride. Una simile configurazione permetterebbe alla Mach 4 di confrontarsi con la Dodge Charger Sixpack a quattro porte. Ford non ha ancora confermato l’esistenza della Mach 4, anche se alcuni concessionari avrebbero già visto il prototipo, perciò il render rimane un’interpretazione indipendente e non offre indicazioni attendibili su un eventuale modello di serie.