Nuova Jeep Scrambler: un render riporta in vita una delle Jeep più amate

Una nuova Jeep Scrambler avrebbe ancora senso nella gamma del marchio americano? A immaginarla è Andrei Avarvarii, artista digitale di Avarvarii Automotive Artworks, che su richiesta di MotorTrend ha realizzato un progetto CGI dedicato a una possibile rinascita del modello nel 2028. Naturalmente non si tratta di un progetto ufficiale e Jeep non ha annunciato nulla di simile, ma l’idea funziona perché prova a recuperare davvero lo spirito della vecchia CJ-8, invece di limitarsi a trasformare una Wrangler in un pick-up più corto.

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Nuova Jeep Scrambler: il render guarda alla mitica CJ-8

Nelle immagini la nuova Jeep Scrambler mantiene infatti un’impostazione molto semplice e riconoscibile: due porte, passo relativamente compatto, cassone posteriore e proporzioni da vera Jeep. Il risultato è un modello che cerca di stare a metà strada tra una Wrangler e una Gladiator, ma senza sembrare una semplice versione accorciata di una delle due.

Il richiamo più evidente è alla Jeep CJ-8 Scrambler, prodotta tra il 1981 e il 1985. Derivava dalla CJ-7, ma aveva un passo più lungo e una zona posteriore più sfruttabile per il carico. All’epoca non fu un successo commerciale clamoroso, ma col tempo è diventata una delle Jeep più ricercate dagli appassionati e dai collezionisti, proprio per il suo carattere particolare.

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È anche per questo che l’idea di una nuova Scrambler continua ad avere un certo fascino. Oggi, però, non esiste alcuna conferma ufficiale su un suo ritorno nel 2028. Il modello mostrato nei render resta quindi un esercizio di stile, anche se arriva in un momento in cui Jeep si prepara a cambiare parecchio nei prossimi anni.

Nel piano FaSTLAne 2030, infatti, il marchio americano è stato inserito insieme a Fiat, Ram e Peugeot tra i brand globali su cui Stellantis intende puntare di più. Questi marchi saranno tra i primi a utilizzare nuove piattaforme e tecnologie del gruppo e riceveranno una parte molto importante degli investimenti previsti nei prossimi anni.

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Per Jeep si apre quindi una fase di forte rinnovamento, con una gamma sempre più ampia e con più tipi di alimentazione. In questo scenario, una nuova Jeep Scrambler avrebbe anche una sua logica: un modello più compatto e caratteristico della Gladiator, capace di richiamare direttamente la storia del marchio. Per ora, però, resta soltanto una bella idea da render.