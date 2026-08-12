Fiat Grande Panda XR, più larga, più bassa e molto più aggressiva nell’ipotesi digitale

Fiat Grande Panda XR che vedete in queste immagini è sicuramente una delle interpretazioni più estreme viste finora della nuova compatta torinese. Il progetto è stato pubblicato nelle scorse ore sui social dal creatore digitale indipendente Restomod GT, che ha immaginato la Grande Panda equipaggiata con il kit XR sviluppato da Forma Corsa x Restomod GT. I render, realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, non hanno alcun legame ufficiale con Fiat.

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Fiat Grande Panda XR: da utilitaria a piccola belva da circuito

L’idea parte da una domanda molto semplice: cosa succederebbe portando all’estremo il carattere della Grande Panda? La risposta è un’auto molto più larga, bassa e aggressiva. Il kit XR aggiunge uno splitter anteriore enorme, nuove appendici aerodinamiche, minigonne dedicate e carreggiate sensibilmente più larghe. Dietro spiccano invece un diffusore di dimensioni generose, il doppio scarico centrale e soprattutto un grande alettone.

Il risultato cambia completamente il carattere della vettura. Restano alcuni degli elementi più riconoscibili della Grande Panda, come il frontale a pixel e le forme squadrate, ma tutto viene reinterpretato in chiave quasi racing. Restomod GT l’ha definita “più larga, più cattiva, più bassa e più estrema”, descrivendola come una piccola belva da pista.

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La Grande Panda vera ha una storia decisamente diversa. Presentata nel 2024, ha riportato Fiat nel cuore del segmento B, raccogliendo idealmente anche l’eredità lasciata dalla Punto. Il design guarda apertamente alla Panda del 1980, soprattutto nelle forme semplici e squadrate, mentre sotto la carrozzeria viene utilizzata la piattaforma Smart Car di Stellantis. La gamma è stata progressivamente allargata con versioni elettrica, Hybrid e benzina con cambio manuale.

E il mercato sembra aver accolto bene il modello. Nel primo trimestre del 2026, la Grande Panda ha superato le 21.000 immatricolazioni in Europa, diventando uno dei principali motori della crescita di Fiat nel continente. Nel primo semestre il marchio ha aumentato complessivamente le registrazioni europee del 21,7%, con la Grande Panda indicata ancora una volta come uno dei modelli chiave.

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In Italia i numeri sono ancora più evidenti: tra gennaio e luglio 2026 sono state immatricolate 25.996 Grande Panda, sufficienti per portarla al quarto posto assoluto tra le auto più vendute del Paese.

La Fiat Grande Panda XR resta quindi fantasia digitale, ma parte da un modello che nel giro di pochi mesi è già riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato europeo.