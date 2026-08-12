Lancia Ypsilon Ibrida, maxi sconto da 4.100 euro e zero interessi fino a fine agosto

Ad agosto Lancia Ypsilon Ibrida punta su una formula diversa dalle classiche offerte con maxi rata finale. Per una selezione di vetture in pronta consegna, la versione 1.2 Hybrid da 110 CV viene proposta a 21.100 euro, contro i 25.200 euro di listino. Con il finanziamento Lancia Zero Pensieri sono richiesti 9.071 euro di anticipo, dopodiché si pagano 48 rate da 269 euro. La particolarità è che alla fine non rimane nulla da pagare: la rata finale è pari a zero. L’iniziativa resta valida fino al 31 agosto 2026.

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Lancia Ypsilon Ibrida: 269 euro al mese e TAN zero

Il TAN è infatti dello 0%, mentre il TAEG si attesta al 3,71% per effetto delle spese previste dal finanziamento. Nell’offerta è compreso anche Identicar per 12 mesi. Una formula abbastanza semplice da leggere rispetto a molte promozioni attuali: anticipo consistente, quattro anni di rate e nessuna maxi rata da affrontare alla scadenza.

La Ypsilon, del resto, è un nome che accompagna Lancia da ormai quarant’anni. La storia viene fatta partire dalla Y10 del 1985, alla quale seguirono la Lancia Y degli anni Novanta e le successive generazioni Ypsilon. In quattro decenni questa famiglia ha conquistato oltre tre milioni di clienti ed è passata attraverso cinque generazioni e 36 serie speciali.

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L’ultima generazione, arrivata nel 2024, ha però cambiato parecchio rispetto alla precedente. È più grande, più tecnologica e ha un posizionamento più alto, oltre a rappresentare il modello con cui Lancia ha iniziato il proprio ritorno sui principali mercati europei. La vecchia Ypsilon ha terminato la produzione nel luglio 2024, chiudendo definitivamente un’epoca per il marchio.

Sul fronte delle vendite, però, il 2026 sta mostrando un andamento ancora piuttosto complicato. In Italia, nei primi sei mesi dell’anno, Lancia ha immatricolato 5.261 vetture, praticamente tutte Ypsilon, contro le 5.367 dello stesso periodo del 2025.

Fuori dall’Italia i numeri sono più piccoli, anche se in alcuni Paesi arrivano segnali di crescita. Nel primo semestre la Francia ha raggiunto 723 immatricolazioni, la Spagna 439 e il Belgio 143. Considerando i sei mercati europei analizzati, il totale si avvicina alle 6.700 unità, circa il 4% in più rispetto all’anno precedente.

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La promozione di agosto serve quindi anche a questo: provare a dare maggiore slancio a un modello fondamentale per il rilancio di Lancia, in attesa che l’arrivo di nuovi prodotti tra cui la futura Gamma allarghi finalmente una gamma che per troppo tempo ha dovuto reggersi quasi interamente sulla Ypsilon.