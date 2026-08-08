Fiat Grande Panda Hybrid, maxi sconto ad agosto 2026: il prezzo scende di quasi 3.000 euro

Fiat Grande Panda Hybrid torna protagonista delle promozioni di agosto con un’offerta che punta soprattutto su prezzo e rata mensile. Fino al 27 agosto 2026, per le vetture in pronta consegna presso le concessionarie Fiat, la versione ibrida viene proposta a 17.450 euro, oltre agli oneri finanziari, aderendo al finanziamento di Stellantis Financial Services. Una cifra interessante per un modello che, a poco più di un anno dal debutto commerciale, si è ormai ritagliato uno spazio importante nella gamma del marchio torinese.

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Fiat Grande Panda Hybrid: ad agosto 35 rate da 149 euro

Lo sconto sul prezzo di listino è di quasi 3 mila euro. La formula prevede un anticipo di 3.073 euro, seguito da 35 rate mensili da 149 euro. Al termine è prevista una rata finale residua da 12.472 euro. Il TAN fisso è del 5,99%, mentre il TAEG arriva all’8,65%. La promozione è rivolta a tutti, senza la necessità di consegnare un’auto da rottamare, ma il prezzo pubblicizzato è legato alla sottoscrizione del finanziamento.

La Grande Panda Hybrid utilizza il sistema 1.2 da 110 CV con tecnologia a 48 volt, abbinato al cambio automatico elettrificato eDCT. È una soluzione che sta incontrando il favore di chi non vuole ancora passare all’elettrico puro ma cerca consumi contenuti e maggiore comodità soprattutto nel traffico cittadino.

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I numeri del 2026 mostrano del resto quanto la Grande Panda sia diventata importante per Fiat. Nel primo trimestre dell’anno ha superato le 21.000 immatricolazioni in Europa, contribuendo alla crescita del 25% registrata dal marchio nello stesso periodo. Nel primo semestre Fiat ha poi incrementato complessivamente le registrazioni europee del 21,7%, raggiungendo una quota del 3,3%.

Ancora più significativo il risultato italiano: tra gennaio e giugno sono state immatricolate 23.011 Grande Panda, sufficienti per portarla al terzo posto assoluto tra le auto più vendute in Italia, dietro Fiat Pandina e Jeep Avenger. Nel solo giugno le unità sono state 3.139.

Fiat Grande Panda rappresenta anche il primo tassello di una strategia Fiat destinata ad ampliarsi nei prossimi anni. Con il piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha indicato Fiat tra i quattro marchi globali su cui concentrerà maggiormente gli investimenti: insieme a Jeep, Ram e Peugeot beneficerà, con Pro One, del 70% delle risorse destinate a marchi e prodotti. Il gruppo prevede oltre 60 nuovi veicoli entro il 2030, puntando su piattaforme condivise e motorizzazioni elettriche, ibride e termiche.