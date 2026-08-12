Ferrari F40, questa versione è quasi introvabile: il dettaglio che può farla valere oltre 5 milioni

La Ferrari F40 non ha certo bisogno di presentazioni. È una delle Ferrari più amate di sempre e gli esemplari in condizioni perfette vengono contesi dai collezionisti di tutto il mondo. Ma ce ne sono alcuni ancora più particolari, come quello con telaio numero 86058. Questa F40 uscì da Maranello il 25 settembre 1990 e appena 13 giorni dopo venne consegnata al primo proprietario, un collezionista di Monaco di Baviera. La sua particolarità si nota guardando con attenzione i finestrini laterali: sono scorrevoli e realizzati in Lexan.

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Ferrari F40: meno di 100 esemplari avrebbero questi finestrini

Ferrari utilizzò questa soluzione, conosciuta internamente come “Vetri Scorrevoli”, per rendere la F40 ancora più leggera. Al posto del normale sistema di apertura con manovella c’era infatti un finestrino molto più semplice, chiaramente ispirato alle auto da corsa. Questo permetteva di eliminare alcuni componenti delle portiere e risparmiare ulteriore peso, perfettamente in linea con la filosofia estrema della F40.

Non tutte le vetture, però, uscivano così dalla fabbrica. Si parla di meno di 100 esemplari equipaggiati con questa configurazione, a fronte di circa 1.310 F40 costruite complessivamente tra il 1987 e il 1992. Basta questo per capire quanto sia particolare la vettura con telaio 86058.

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Anche la sua storia contribuisce ad aumentarne il fascino. Dopo il primo proprietario, la Ferrari è rimasta per gran parte della sua vita in Germania. Uno dei suoi possessori l’ha tenuta per oltre trent’anni, facendola seguire regolarmente dalla rete ufficiale Ferrari. Nel 1992 partecipò anche all’International F40 Owners Meeting organizzato al Mugello.

Il passare degli anni non sembra averne compromesso l’originalità. L’auto ha ottenuto la certificazione Ferrari Classiche e nel settembre 2023 è tornata in Italia per partecipare all’F40 Legacy Tour in Toscana.

Il dato che sorprende forse più di tutti arriva però dal contachilometri: appena 12.309 km. Stimare oggi il valore di una F40 del genere non è semplice. Gli esemplari più comuni possono già muoversi tra i 2 e i 3,5 milioni di euro, mentre quelli con una storia particolare raggiungono cifre decisamente superiori. Per una F40 così rara, certificata e con pochissimi chilometri, vedere una valutazione oltre i 5 milioni di euro non sarebbe affatto difficile da immaginare.