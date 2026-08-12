Stellantis regina dei veicoli commerciali in Argentina: quota al 41,5%

Stellantis si presenta a ExpoTransporte 2026 da protagonista assoluta del mercato argentino dei veicoli commerciali. Il gruppo guida infatti il segmento VANS con una quota complessiva del 41,5%, risultato costruito grazie al contributo di Fiat, Peugeot e Citroën. Nel dettaglio, Fiat vale il 17,2% del mercato, Peugeot il 13,5% e Citroën il 10,8%. Numeri che spiegano perché il gruppo abbia scelto la manifestazione di Buenos Aires per mettere in mostra una parte importante della propria offerta dedicata a professionisti e aziende.

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Stellantis rafforza la leadership in Argentina e svela Peugeot Partner Rapid

Negli stand Peugeot e Citroën presenti a La Rural fino al 13 agosto trovano spazio alcuni dei modelli più importanti della gamma commerciale. Citroën porta Berlingo, Jumpy e Jumper, mentre Peugeot espone Partner, Expert Mixta e soprattutto il nuovo Partner Rapid, mostrato in anteprima in vista dell’arrivo sul mercato previsto nell’ultimo trimestre del 2026.

Ed è proprio il Partner Rapid una delle novità più interessanti della manifestazione. Peugeot punta con questo modello ad allargare la propria presenza nel segmento dei furgoni compatti, affiancandolo alla Partner recentemente aggiornata. Sarà la proposta d’ingresso della gamma commerciale del Leone e si rivolgerà soprattutto a piccoli imprenditori, PMI e flotte che cercano un mezzo pratico senza spendere troppo.

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Il vano di carico avrà un volume di circa 3,3 metri cubi e Peugeot promette un posizionamento particolarmente competitivo. Il Partner Rapid avrà inoltre un’importanza industriale non secondaria: diventerà il terzo modello Peugeot prodotto nella regione dopo 208 e 2008.

ExpoTransporte è anche l’occasione scelta dai marchi del gruppo Stellantis per lanciare nuove iniziative commerciali. Per tutto agosto Peugeot e Citroën propongono formule di finanziamento dedicate ai veicoli commerciali. Tra queste figurano finanziamenti UVA fino a 30 milioni, con durata di 36 mesi e tasso dello 0%, e la formula Express Rate fino a 35 milioni, per 18 mesi sempre a tasso zero.

Sono disponibili inoltre piani di acquisto dedicati a Berlingo, Partner ed Expert, con durate comprese tra 84 e 120 mesi e possibilità di consegna programmata dopo alcune rate. Chi aderisce ad agosto può beneficiare anche di uno sconto del 50% sull’assicurazione per i primi tre mesi.

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Una strategia piuttosto chiara: Stellantis vuole difendere il forte vantaggio già conquistato in Argentina e, con l’arrivo del Partner Rapid, provare ad allargarlo ulteriormente.