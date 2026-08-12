Leapmotor sorprende in Brasile: è già regina tra i SUV elettrici e mette pressione ai rivali

In Brasile Leapmotor ha iniziato a fare sul serio. Il marchio cinese, che sta crescendo a livello internazionale grazie anche alla partnership con Stellantis, nei primi sette mesi del 2026 è riuscito a conquistare il primo posto tra i SUV elettrici di medie e grandi dimensioni. Tra gennaio e luglio, C10 Electric e B10 Electric hanno portato il costruttore oltre quota 2.000 unità vendute, per una quota di mercato del 19,7%.

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Leapmotor si fa largo in Brasile con C10 e B10

Il dato è interessante soprattutto perché Leapmotor è arrivata in Brasile da poco. Il debutto risale infatti alla seconda metà del 2025, quindi il marchio ha avuto bisogno di pochi mesi per iniziare a farsi conoscere e, soprattutto, per trovare clienti. Se poi si guarda al mercato dei SUV elettrificati nel suo complesso, Leapmotor riesce comunque a entrare nella top 10 dei marchi più venduti da inizio anno.

La C10 Electric è stata la prima a presentarsi al pubblico brasiliano. Si tratta di un SUV piuttosto grande, con molto spazio a bordo e un’impostazione che punta parecchio sulla tecnologia. Anche il design segue una strada abbastanza semplice: linee pulite, forme morbide e niente soluzioni troppo elaborate.

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Dentro, però, la parte tecnologica si fa sentire. Tra le varie funzioni c’è anche la possibilità di impostare alcune routine automatiche. In pratica, il proprietario può decidere che cosa deve fare la vettura in determinate situazioni, senza dover ripetere ogni volta gli stessi comandi. È una di quelle funzioni che magari non fanno la differenza al momento dell’acquisto, ma che possono rendere più comodo l’utilizzo quotidiano.

In Brasile la C10 viene proposta anche nella versione Ultra-Hybrid con tecnologia REEV. Qui il motore a benzina non muove direttamente le ruote, ma serve a produrre energia per la batteria. Il vantaggio è quello di poter continuare a guidare come su un’elettrica, avendo però la possibilità di fare rifornimento quando la ricarica non è disponibile o non è comoda.

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A fianco della C10 c’è poi la Leapmotor B10, secondo SUV scelto per il mercato brasiliano. Il modello utilizza l’architettura Leapmotor 3.5 e monta il chip Qualcomm Snapdragon 8155, che si occupa del sistema multimediale e di numerose funzioni digitali.

Per Stellantis, che ha deciso di scommettere su Leapmotor per rafforzare la propria presenza nel settore elettrico, questi primi numeri brasiliani sono certamente un buon segnale. Il marchio cinese è ancora all’inizio della sua avventura, ma essere già davanti a tutti nel proprio segmento dimostra che il debutto non è passato inosservato.