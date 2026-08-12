Opel Frontera in offerta ad agosto 2026: sconto da 4.800 euro e rate da 149 euro

Ad agosto Opel Frontera prova a farsi ancora più interessante, soprattutto per chi sta cercando un SUV spazioso senza voler salire troppo con il prezzo. Opel ha infatti confermato la campagna “super rottamazione”, che porta il vantaggio complessivo fino a 4.800 euro. La Frontera MY26B Edition 1.2 Hybrid da 110 CV con cambio automatico viene così proposta a 21.450 euro, rispetto ai 26.250 euro di listino. Per ottenere questo prezzo bisogna però aderire al finanziamento Scelta Opel e consegnare un’auto in permuta o da rottamare. L’offerta riguarda le vetture in pronta consegna ed è valida fino al 31 agosto 2026.

Advertisement

Opel Frontera ad agosto da 149 euro al mese

Per chi sceglie il finanziamento sono previsti 5.363 euro di anticipo e 33 rate da 149 euro al mese. La prima rata sarà addebitata a novembre, mentre alla fine del piano resterà una rata conclusiva da 15.942,94 euro. Il TAN fisso è del 7,99%, mentre il TAEG arriva al 10,45%. Chi preferisce acquistare senza finanziamento può invece approfittare di un prezzo promozionale di 22.450 euro.

La Frontera di oggi ha ben poco in comune con il modello che portava lo stesso nome negli anni Novanta. Opel ha recuperato una denominazione conosciuta, ma l’ha utilizzata per un SUV pensato soprattutto per le famiglie. Lo spazio è uno dei suoi punti di forza e, a seconda della configurazione, può ospitare fino a sette persone. La gamma comprende versioni Hybrid e completamente elettriche, con queste ultime capaci di arrivare fino a 409 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP.

Advertisement

Foto Opel

In Europa il modello sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante. Nel solo mese di maggio 2026 sono state registrate 7.409 immatricolazioni, con una crescita del 138,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche Opel e Vauxhall nel loro complesso hanno chiuso il primo semestre in crescita, mentre i SUV Frontera, Mokka e Grandland stanno dando un contributo importante ai risultati del marchio.

In Italia, invece, la versione elettrica deve ancora trovare volumi importanti: nei primi sette mesi del 2026 ne sono state immatricolate 191 unità. È quindi soprattutto sulla Hybrid che Opel può giocarsi le carte migliori. E un prezzo di partenza poco sopra i 21 mila euro potrebbe aiutare la Frontera a farsi notare di più anche nel nostro mercato.