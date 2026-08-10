Leapmotor B10, sconto da 5.000 euro ad agosto 2026: il SUV ibrido ora parte da 24.900 euro

La gamma Leapmotor continua ad allargarsi in Italia e una delle novità più interessanti è la B10 REEV Hybrid, proposta che prova a mettere insieme i vantaggi della guida elettrica con la tranquillità di poter affrontare anche viaggi molto lunghi senza dipendere esclusivamente dalle colonnine. Sul sito italiano del marchio il SUV viene attualmente pubblicizzato a partire da 24.900 euro, oppure con rate da 179 euro al mese.

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Leapmotor B10 punta sul Range Extender e su un prezzo aggressivo

La particolarità della Leapmotor B10 REEV è proprio il suo sistema di propulsione. A muovere le ruote è sempre il motore elettrico da 160 kW, pari a 218 CV, mentre il quattro cilindri benzina da 1,5 litri lavora come generatore quando serve energia. La batteria ha una capacità di 18,8 kWh e l’autonomia complessiva dichiarata arriva fino a 900 km. Per passare dal 30 all’80 per cento con una colonnina rapida servono circa 30 minuti.

Il prezzo di listino della versione Life parte da 29.900 euro, ma l’attuale promozione lo abbassa a 24.900 euro. Con il finanziamento sono previsti 4.896 euro di anticipo, 35 rate da 179 euro e una rata finale da 17.428 euro.

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Questa promozione arriva inoltre in un momento particolarmente favorevole per Leapmotor in Europa. Nei primi sei mesi del 2026 il marchio ha raggiunto 56.005 immatricolazioni tra Unione Europea, Regno Unito ed EFTA, contro appena 8.507 dello stesso periodo del 2025: significa una crescita del 558,3%. Nel solo giugno sono state 12.829 le vetture registrate, oltre sei volte il risultato di un anno prima.

L’Italia sta dando un contributo decisamente importante. Nei primi sette mesi del 2026 Leapmotor ha immatricolato 25.398 auto, conquistando il 2,4% dell’intero mercato nazionale. A luglio sono state 1.124, contro 371 dello stesso mese del 2025, con una crescita di poco superiore al 200%.

Gran parte di questo risultato è merito della piccola T03, arrivata a 22.358 immatricolazioni da gennaio a luglio e diventata addirittura la sesta auto più venduta in assoluto in Italia. Anche la B10 elettrica aveva però già iniziato a ritagliarsi il suo spazio: alla fine di giugno ne risultavano immatricolate 1.390, entrando nella top 10 delle elettriche più vendute nel nostro Paese.