Leapmotor C10, maxi sconto da 7.500 euro: ad agosto 2026 il SUV scende di prezzo

Un SUV elettrico lungo quasi 4,74 metri a meno di 30.000 euro: è questa la carta che Leapmotor C10 gioca ad agosto per attirare chi cerca spazio e autonomia senza spingersi verso prezzi da segmento premium. La promozione porta infatti la C10 Life BEV da un listino di 37.400 euro a 29.900 euro, con un vantaggio immediato di 7.500 euro. L’iniziativa riguarda le vetture in pronta consegna ed è riservata ai clienti privati con contratto sottoscritto entro il 31 agosto 2026.

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Leapmotor C10: ad agosto costa 29.900 euro e si può finanziare con rate da 299 euro

La cifra sotto i 30 mila euro è probabilmente il dato che colpisce di più, ma Leapmotor accompagna lo sconto con la formula LeapValue. L’anticipo richiesto è di 7.745 euro, seguito da 35 rate mensili da 299 euro. Al termine rimane una rata finale da 15.395,20 euro. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 6,87%.

La C10 Life BEV offre trazione posteriore e un motore da 218 CV, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge i 424 km WLTP. Per la ricarica in corrente continua il costruttore indica 30 minuti per passare dal 30 all’80% della batteria.

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L’offerta arriva in una fase particolarmente favorevole per Leapmotor in Italia. Il marchio, arrivato sul mercato europeo attraverso la joint venture con Stellantis, ha chiuso il primo semestre 2026 con 24.269 immatricolazioni, contro numeri ancora marginali nello stesso periodo dello scorso anno. La crescita è stata del 1.448,8% e la quota sul mercato italiano ha raggiunto il 2,6 per cento. Ancora più forte la presenza tra le elettriche, dove a fine giugno Leapmotor deteneva il 29,4% del mercato BEV.

A trainare questa crescita è soprattutto la piccola T03. I dati UNRAE aggiornati a luglio mostrano 22.358 T03 elettriche immatricolate dall’inizio dell’anno, abbastanza per renderla nettamente la BEV più venduta in Italia nei primi sette mesi. Nello stesso periodo la più grande C10 ha totalizzato 560 unità nella graduatoria per segmento, mentre la gamma continua ad ampliarsi con B10 e nuove proposte.