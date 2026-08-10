Nuova Lancia Delta HF Integrale, il sogno continua in digitale ma nei nuovi piani Stellantis non c’è traccia

La nuova Lancia Delta HF Integrale continua a essere uno di quei nomi capaci di accendere subito la curiosità degli appassionati. Il problema è che oggi il suo ritorno appare molto meno sicuro rispetto a qualche anno fa. A immaginare come potrebbe essere una moderna erede della Delta ci ha pensato il creatore digitale indipendente Tommaso Ciampi, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social una serie di render realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

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Nuova Lancia Delta HF Integrale: un render prova a immaginare il suo ritorno

Ciampi ha scelto linee molto tese e una carrozzeria compatta ma muscolosa. Il frontale è basso e largo, i passaruota sono molto pronunciati e tutta la fiancata ha un’impostazione piuttosto aggressiva. I grandi cerchi e gli elementi scuri nella parte bassa della carrozzeria completano un look che prova a richiamare lo spirito della vecchia Delta senza trasformarsi in una copia del passato.

Anche dietro il tono resta molto sportivo. La firma luminosa corre quasi per tutta la larghezza, mentre sopra spicca un grande spoiler. A colpire sono soprattutto i quattro terminali di scarico, un dettaglio che fa pensare a una ipotetica versione termica o ibrida ad alte prestazioni, anche se naturalmente qui siamo nel campo della libera interpretazione.

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Il vero punto, però, è capire se la Delta tornerà davvero. Nel vecchio piano di rilancio di Lancia il modello era stato annunciato con un arrivo previsto per il 2028 e una lunghezza di circa 4,4 metri. Per un periodo, quindi, il suo ritorno sembrava quasi scontato.

Oggi la situazione è molto diversa. Con il nuovo piano di Stellantis, Lancia è passata sotto la gestione di Fiat e nel quadro aggiornato non c’è stata una conferma esplicita della nuova Delta. Questo non significa che il progetto sia stato cancellato, ma semplicemente che al momento non ci sono certezze né una nuova data da mettere sul calendario.

Le uniche sicurezze, per ora, sono la Ypsilon già in commercio e la nuova Gamma, che sarà prodotta a Melfi e rappresenterà il prossimo grande passo del marchio. Per capire se tra queste due vetture troverà ancora spazio anche una nuova Delta bisognerà aspettare che Stellantis e Fiat chiariscano meglio quale sarà il futuro di Lancia.