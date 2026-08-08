Ferrari 849 Testarossa, il render che fa impazzire i fan: così avrebbe dovuto rinascere il mito degli anni ’80

Il nome Testarossa è tornato su una Ferrari, e già questo è bastato per riaccendere parecchie discussioni tra gli appassionati. La nuova Ferrari 849 Testarossa, erede della SF90, porta sulle spalle una denominazione pesantissima, legata a una delle Rosse più riconoscibili di sempre. Per qualcuno, però, Maranello avrebbe potuto osare di più sul piano dello stile, recuperando qualche dettaglio in più dalla celebre sportiva degli anni ’80. È proprio da questa idea che è partito Khyzyl Saleem, conosciuto sui social come The Kyza.

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Ferrari 849 Testarossa: Khyzyl Saleem la riporta idealmente negli anni ’80

Il designer digitale ha preso la nuova Ferrari 849 Testarossa e l’ha praticamente rifatta da capo. Della vettura di serie rimangono soprattutto l’abitacolo e la zona del lunotto posteriore, mentre il resto della carrozzeria è stato trasformato per creare un legame molto più evidente con la Testarossa del passato.

La differenza si nota immediatamente guardando il frontale. Saleem ha riportato in vita i fari a scomparsa, uno dei dettagli simbolo delle sportive di quell’epoca. Non si tratta neppure di un’idea così lontana dalla realtà: durante lo sviluppo della 849, infatti, anche i designer Ferrari avrebbero valutato una soluzione simile, poi abbandonata per questioni di omologazione. Nel render trovano posto anche un cofano più semplice e piatto, prese d’aria sottili e un grande splitter in fibra di carbonio.

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La fiancata è forse la zona in cui il richiamo alla vecchia Testarossa diventa ancora più evidente. Le famose aperture laterali sono state reinterpretate in maniera molto più marcata, mentre i cerchi HRE 505 dal disegno retrò sembrano fatti apposta per questo progetto. Saleem ha inserito persino un solo specchietto sul lato del guidatore, altro piccolo omaggio alle prime versioni del modello originale.

Molto particolare anche la parte posteriore di questa ipotetica nuova Ferrari 849 Testarossa. Le luci a LED sono sottili e quasi nascoste dietro una serie di lamelle nere a tutta larghezza, soluzione che ricorda immediatamente la coda della Testarossa degli anni ’80 senza trasformare l’auto in una semplice copia moderna. Più in basso compaiono un grande diffusore in carbonio e due terminali di scarico circolari.

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Sotto questa carrozzeria virtuale resterebbe comunque la meccanica della 849 Testarossa, quindi il V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da tre motori elettrici, con una potenza complessiva di 1.035 CV e trazione integrale.

Saleem ha spiegato di apprezzare la Ferrari di serie, soprattutto per il suo carattere aggressivo, ma ha voluto immaginare cosa sarebbe successo spingendo molto più forte sul legame con il passato. A giudicare dalle reazioni raccolte sui social, non è stato l’unico a pensarla così.