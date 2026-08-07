Dodge Durango, colori nuovi ed elettrizzanti per nascondere le rughe

Il Durango di terza generazione è lì dal 2010 e il successore non arriverà prima del 2029. Stellantis ha quindi un problema, per così dire, complicato da risolvere: come si tiene in vita un SUV così vecchio senza farlo sembrare un reperto museale?

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La risposta, almeno per ora, si chiama personalizzazione. Partiamo dal concept. Dodge porta al Roadkill Nights la Smokescreen, basata sulla Durango R/T 392: livrea bicolore con motivo Crypto Blue su fondo bianco, cerchi a razze a Y abbinati, pinze dei freni nella stessa tinta e grafica “392” sulle portiere anteriori al posto del classico badge sul parafango. Dentro, pelle Laguna color blu petrolio, cuciture argentate a doppio strato, inserto in scamosciato su volante e cruscotto, fibra di carbonio a completare il quadro.

Non è in vendita, tecnicamente, ma sarà esposta per raccogliere feedback su possibili espansioni del catalogo di personalizzazione. In pratica, Dodge usa un prototipo per fare un sondaggio di mercato con la carrozzeria.

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Sul fronte più concreto, il programma Color Jailbreak si allarga. Arancione Tossico disponibile, e arriva anche la doppia striscia colorata con finitura traslucida: la vernice della carrozzeria rimane visibile attraverso le strisce, che si estendono da un capo all’altro. Al Roadkill Nights ci sarà anche un Durango GT Hemi 2027 con questa finitura Redeye e le strisce applicate direttamente in fabbrica.

La Charger non resta a guardare. La Scat Pack si presenta con la colorazione Cha Ching Green e le sue strisce Color Jailbreak. La notizia sulla berlina di Dodge è che è tornata la Super Bee, con un sei cilindri in linea biturbo da 600 cavalli.

L’obiettivo dichiarato è aprire queste finiture speciali a una fascia di clientela più ampia, dopo anni in cui erano appannaggio quasi esclusivo di modelli come la Durango SRT Hellcat Jailbreak o la Challenger SRT Demon 170. Più colori, meno barriere d’accesso.