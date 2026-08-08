Alfa Romeo, la nuova Giulietta potrebbe diventare la vera erede di Giulia? Ecco lo scenario che cambierebbe tutto

E se alla fine l’erede spirituale di Alfa Romeo Giulia arrivasse dal segmento C? È un’ipotesi che oggi può sembrare provocatoria, ma che potrebbe avere una sua logica osservando i programmi annunciati dal Biscione con il piano FaSTLAne 2030. Alfa Romeo ha confermato l’arrivo di una nuova hatchback di segmento C, costruita sulla piattaforma multienergia STLA One e dichiaratamente ispirata a due modelli fondamentali nella storia recente del marchio: 147 e Giulietta.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta: potrebbe raccogliere anche l’eredità di Giulia?

Naturalmente non stiamo dicendo che questa vettura sarà una Giulia più piccola. Il concetto potrebbe essere diverso. La futura compatta potrebbe diventare l’unica Alfa Romeo bassa, sportiva e stradale della gamma, andando quindi a occupare anche quello spazio lasciato libero dalla Giulia una volta terminata la produzione dell’attuale generazione, prevista entro il 2027.

Una sorta di ritorno alle origini, insomma. Alfa Romeo avrebbe una hatchback di segmento C capace di puntare su design, piacere di guida e prestazioni, probabilmente con una gamma molto più ampia rispetto alla vecchia Giulietta grazie alla flessibilità di STLA One, piattaforma progettata per supportare diverse motorizzazioni.

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A rendere ancora più interessante questa ipotesi è ciò che potrebbe accadere nel segmento D. Alfa Romeo ha chiarito di stare studiando nuove soluzioni per proseguire l’esperienza di Giulia e Stelvio, senza però confermare che le due vetture avranno necessariamente due eredi dirette separate.

Ed è proprio qui che potrebbe arrivare la sorpresa. In futuro potremmo vedere un unico modello di segmento D chiamato a raccogliere, almeno in parte, l’eredità di entrambe. Non necessariamente un SUV tradizionale: potrebbe essere una vettura più bassa e dinamica, una sorta di crossover tra berlina, fastback e SUV, capace di offrire la presenza su strada di Stelvio senza rinunciare completamente alle proporzioni sportive associate a Giulia.

In uno scenario simile la gamma Alfa Romeo cambierebbe profondamente. Junior continuerebbe a rappresentare l’accesso al marchio, mentre nel segmento C convivrebbero il nuovo SUV destinato a raccogliere il testimone di Tonale e la hatchback erede di 147 e Giulietta. Quest’ultima diventerebbe però molto più importante di una semplice compatta: potrebbe essere la vera Alfa per chi oggi sceglierebbe una Giulia.

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Più in alto, invece, un unico modello di segmento D potrebbe sostituire due vetture con una soluzione maggiormente in linea con un mercato che continua a privilegiare SUV e crossover. Sarebbe un cambiamento radicale rispetto all’Alfa Romeo degli ultimi dieci anni, ma forse proprio la futura “Giulietta” potrebbe diventare il modello chiamato a conservare più di tutti quello spirito da berlina sportiva che oggi appartiene alla Giulia.

Ovviamente si tratta di nostre ipotesi e non sappiamo se effettivamente i dirigenti del biscione stiano pensando ad uno scenario simile. Quanto emerso fino ad oggi però ci fa pensare che le cose potrebbero anche andare in questa maniera.