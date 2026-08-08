Fiat misteriosa e nuova Citroën 2CV: il Salone di Parigi 2026 promette scintille

Il Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre con la prima giornata riservata alla stampa, si prepara a diventare uno degli appuntamenti più interessanti dell’autunno per il mondo dell’auto. Stellantis avrà parecchie carte da giocare e una parte importante dell’attenzione sarà concentrata sui suoi marchi europei. Tra concept, nuovi modelli e progetti destinati ad anticipare il futuro della mobilità urbana, sono soprattutto Citroën e Fiat a poter regalare le sorprese più importanti.

Advertisement

Salone di Parigi 2026: Citroën e Fiat pronte a sorprendere

Uno dei debutti più attesi riguarda la futura Citroën ispirata alla 2CV, che a Parigi dovrebbe mostrarsi per la prima volta sotto forma di concept. Non sarà ancora l’auto di serie, ma il prototipo dovrebbe offrire indicazioni molto precise sul modello che arriverà successivamente sul mercato.

L’idea è quella di recuperare alcuni tratti della mitica 2 Cavalli, a partire dalle forme semplici e sinuose e da alcuni richiami nel frontale, senza però cadere nell’effetto nostalgia fine a sé stesso. Il risultato dovrebbe essere una piccola elettrica moderna, essenziale e soprattutto economica.

Advertisement

La futura vettura dovrebbe rientrare nel nuovo progetto delle E-Car europee e verrà prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, dove nascerà anche un modello gemello a marchio Fiat. L’obiettivo sarebbe quello di proporre un prezzo d’ingresso vicino ai 15.000 euro, una cifra che potrebbe renderla particolarmente interessante nel segmento delle city car elettriche.

Ed è proprio Fiat a rappresentare uno dei grandi punti interrogativi del Salone di Parigi. Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno infatti acceso i riflettori su diversi possibili debutti. Una delle ipotesi riguarda la cosiddetta Fiat Multiplina, un quadriciclo pesante che potrebbe ampliare verso l’alto la gamma della mobilità urbana del marchio.

Non è però escluso che a Parigi possa vedersi qualcosa di molto più importante, come un primo concept della futura Panda/Pandina oppure della piccola E-Car che alcune indiscrezioni indicano con il nome di Koala, destinata a condividere parte del progetto con la nuova Citroën.

Advertisement

Lo stand Fiat dovrebbe comunque avere parecchio da mostrare. A Parigi sono infatti attese anche le nuove Fiat Grizzly e Fastback, che potrebbero finalmente essere protagoniste di una presentazione europea dal vivo. Spazio inoltre alla nuova Lancia Gamma, modello fondamentale per il rilancio del marchio italiano e destinato ad avere un ruolo centrale nella sua nuova gamma.