Jeep Avenger: 3.000 euro di sconto ad agosto 2026 per la 85th Anniversary con motore a benzina

Agosto porta una nuova promozione per Jeep Avenger, modello che continua a rappresentare uno dei principali punti di forza del marchio americano in Europa. Fino al 31 agosto 2026, la nuova Avenger 85th Anniversary con motore 1.2 Turbo benzina da 100 CV viene proposta a 26.700 euro, contro un prezzo di listino di 29.700 euro. Si tratta quindi di uno sconto di 3.000 euro, poco più del 10% rispetto al prezzo originario.

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Jeep Avenger: 3.000 euro di sconto e rate da 149 euro

La proposta prevede il finanziamento Stellantis Financial Services con anticipo di 7.722 euro e 35 rate mensili da 149 euro. Al termine dei tre anni rimane una rata finale da 17.829 euro, pari al Valore Garantito Futuro. TAN fisso al 5,75% e TAEG al 7,74%.

Nel finanziamento è compreso anche Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. Il chilometraggio massimo previsto è di 30.000 km: in caso di restituzione o sostituzione dell’auto alla scadenza, quelli eccedenti vengono addebitati a 0,10 euro ciascuno.

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L’offerta arriva in un momento particolarmente positivo per Avenger. In Europa, durante il primo semestre del 2026, il SUV compatto ha raggiunto 51.503 immatricolazioni. Il risultato è leggermente inferiore alle 53.744 unità dello stesso periodo del 2025, ma Avenger resta il modello Jeep più venduto nel Vecchio Continente e continua a precedere le altre vetture Stellantis realizzate sulla stessa architettura.

Ancora più impressionanti sono i numeri italiani. Tra gennaio e giugno sono state immatricolate 27.767 Jeep Avenger, risultato che le ha permesso di chiudere il semestre al secondo posto assoluto tra tutte le auto vendute in Italia, dietro solamente alla Fiat Pandina. Avenger è inoltre il SUV più venduto del Paese, con una quota del 5,2% fra tutti i SUV e del 10,6% nel segmento B-SUV.

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Numeri che spiegano perché Jeep avrà un ruolo centrale anche nel futuro di Stellantis. Nel piano FaSTLAne 2030, il marchio è stato inserito insieme a Fiat, Peugeot e Ram tra i quattro brand globali con maggiore scala e potenziale di redditività. Questi marchi, insieme a Pro One, assorbiranno il 70% degli investimenti destinati a prodotti e brand e saranno tra i primi a beneficiare delle nuove piattaforme e tecnologie globali del gruppo.