Tra promesse e nostalgia: cos’è questa storia del ritorno del V8 Maserati

Il V8 Maserati non sarebbe morto. Anzi, potrebbe essere solo in pausa, o almeno, questo è ciò che lascia intendere Santo Ficili, COO del marchio modenese, interpellato durante una conferenza stampa. La risposta è stata lapidaria quanto sibillina: “Non ci sono limiti”. Così, nulla è escluso, tutto è sul tavolo, il V8 compreso.

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Ficili ha però tenuto a precisare che Maserati è tutt’altro che insoddisfatta di ciò che ha tra le mani. Il V6 Nettuno biturbo, sviluppato internamente, è il motore attorno a cui ruota l’intera gamma attuale, e il marchio intende sfruttarne ogni margine di sviluppo residuo.

Lo stesso blocco eroga circa 300 CV nella Grecale di accesso e arriva a 730 CV nella MCXtrema, la versione pensata esclusivamente per la pista. Una forbice che lascia ampi margini di manovra, e che dimostra quanto il Nettuno sia ancora lontano dal dire l’ultima parola.

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Il problema, semmai, è pratico. Oggi, all’interno dell’ecosistema Stellantis, i V8 disponibili sono gli HEMI, motori nati per la potenza bruta delle muscle car americane, non esattamente in linea con il carattere di una Gran Turismo italiana. Adattarli alla filosofia Maserati sarebbe un’operazione difficile da giustificare. Svilupparne uno ex novo, invece, richiederebbe investimenti difficili da sostenere per un marchio di nicchia come il Tridente, che deve fare i conti con risorse inevitabilmente più contenute rispetto ai grandi costruttori di volumi.

Eppure il precedente esiste ed è glorioso. Nei anni 2000 e nei 2010, Quattroporte e GranTurismo montavano un V8 derivato Ferrari, opportunamente declinato in chiave Maserati. Un’identità sonora e meccanica che ha lasciato il segno tra gli appassionati e che, a distanza di anni, continua ad alimentare nostalgia e aspettative.

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Ficili non ha chiuso la porta. E in un settore dove le parole dei manager vengono analizzate come testi sacri, una non-smentita vale quanto una promessa. Il V8 Maserati potrebbe tornare, o potrebbe restare un sogno ben confezionato. Per ora, il Nettuno rugge abbastanza forte.