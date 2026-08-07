Stellantis Atessa, nuovo accordo per i lavoratori delle spedizioni: aumentano indennità e premio fino a 1.200 euro

Novità concrete per i lavoratori che si occupano delle spedizioni dei furgoni all’interno del polo Stellantis di Atessa. Dopo una trattativa sindacale portata avanti a lungo, è stato raggiunto un nuovo accordo aziendale per i dipendenti di GTA srl, la società che gestisce l’appalto del settore. L’intesa resterà valida fino al 31 dicembre 2028 e continuerà automaticamente anche oltre quella data nel caso in cui non venga definito un nuovo accordo.

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Stellantis Atessa, cosa cambia per i lavoratori dell’appalto GTA

Il documento è stato firmato dall’azienda, dalla rappresentanza sindacale unitaria interna, da USB Lavoro Privato Chieti-Pescara e da Filt Cgil Chieti. Prima del via libera definitivo, i contenuti sono stati illustrati ai lavoratori durante apposite assemblee, nelle quali è arrivato anche il loro consenso.

La parte economica è quella che porta le novità più immediate. Il ticket mensa giornaliero sale da 5,60 a 8,50 euro, mentre la maggiorazione per il lavoro notturno aumenta in modo deciso, passando dal 35 al 60%.

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Cambia anche il riconoscimento legato ai turni. L’indennità giornaliera da un euro prevista in precedenza per il disagio lavorativo viene inglobata nella retribuzione come indennità per turni avvicendati e sale a 2,50 euro al giorno. Per i vice capisquadra è previsto inoltre un avanzamento di livello contrattuale.

L’accordo introduce poi un premio di risultato che potrà arrivare fino a 1.200 euro. Chi sceglierà di convertirlo volontariamente in strumenti di welfare aziendale potrà ottenere un aumento del 30%. L’erogazione sarà legata a una serie di obiettivi, tra cui il superamento degli audit di qualità, la riduzione dei danni ai veicoli e la presenza effettiva sul posto di lavoro.

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Un altro aspetto importante riguarda la semplificazione delle regole interne. Il nuovo accordo mette infatti ordine in una serie di intese sottoscritte negli anni con le diverse società che si sono alternate nella gestione dell’appalto: TVA, Autotrade & Logistics, HCLOG, XCA e infine GTA.

Tra le novità c’è anche la possibilità di utilizzare entro aprile dell’anno successivo le ore residue di assemblea sindacale non sfruttate nell’anno in cui sono maturate. Dunque per Stellantis e per il polo di Atessa una notizia importante.