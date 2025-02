Lancia Delta HF Integrale Evo 2: venduta all’asta la vettura di Roberto Baggio

La Lancia Delta HF Integrale Evo 2 appartenuta a Roberto Baggio è stata recentemente venduta all’asta per una cifra notevole di 230.000 euro. Questa vettura speciale fu realizzata per commemorare la storica vittoria del Pallone d’Oro ottenuto dal celebre calciatore italiano nel 1993. Con soli 48 chilometri percorsi, l’auto è in condizioni praticamente nuove, e l’intero ricavato della vendita è stato destinato a scopi benefici, come richiesto dall’ex giocatore.

La Lancia Delta HF Integrale è stata una delle auto più iconiche nel panorama dei rally, con una carriera straordinaria che le ha permesso di conquistare otto titoli mondiali (cinque per i costruttori e tre per i piloti) e ben 35 vittorie tra il 1988 e il 1993. La versione creata per Baggio è ancora più esclusiva: basata sulla Evo2 Kat, sfoggia una livrea Giallo Ginestra, interni in pregiata pelle Frau e un badge personalizzato con il nome di Roberto Baggio sul tunnel centrale. Il motore è un 2.0 turbo a quattro cilindri da 211 cavalli, con trazione integrale, un mix di potenza e stile inimitabile.

La Lancia Delta HF Integrale di Roberto Baggio è stata sottoposta a un restauro completo da parte di ItaliaMotorsport, con il supervisore d’eccezione Miki Biasion, celebre per aver vinto due titoli mondiali rally proprio a bordo della Delta Integrale. Ogni singolo componente dell’auto è stato accuratamente smontato e restaurato utilizzando metodi originali dell’epoca, per mantenere intatta l’autenticità della vettura. Il restauro ha incluso anche il mantenimento delle targhe originali e delle doppie chiavi, mentre il libretto dell’auto riporta l’intestazione alla “Roberto Baggio Sport”, una delle società legate all’ex calciatore.

La vettura è stata messa all’asta a partire dallo scorso ottobre e ha raggiunto un prezzo finale di 230.000 euro, come confermato da Catawiki. Questo importo rappresenta il valore più alto ottenuto in Italia nel 2024 per un’auto all’asta. Il ricavato della vendita è stato interamente destinato a scopi benefici, supportando le organizzazioni Stella di Cuori APS, Fondazione Vialli, Mauro Onlus, Pupi Onlus e la Fondazione Mondiale Piloti.