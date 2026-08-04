Opel sceglie Théo Pourchaire: sarà il primo pilota ufficiale del nuovo team di Formula E

Opel ha scelto Théo Pourchaire per aprire il nuovo capitolo della sua storia in Formula E. Sarà lui il primo pilota ufficiale del Team Opel GSE Formula E, la squadra con cui il marchio tedesco debutterà nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Per il francese, che ha appena 22 anni, è un’occasione enorme. Probabilmente la più importante ricevuta finora nel mondo delle monoposto.

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Opel affida a Théo Pourchaire il debutto in Formula E

Il momento, del resto, è di quelli che possono cambiare una carriera. La Formula E sta per entrare nell’era GEN4, con vetture molto più potenti e complesse rispetto a quelle viste fino a oggi. La futura Opel GSE 27FE avrà la trazione integrale permanente, oltre 800 CV e accelerazioni impressionanti. Non proprio un passaggio morbido, ma Pourchaire sembra cercare esattamente questo tipo di sfida.

Dopo il titolo conquistato in Formula 2 nel 2023, il pilota francese aveva bisogno di un progetto capace di rimetterlo al centro della scena. Opel gli offre non soltanto un sedile, ma anche un ruolo importante nello sviluppo della monoposto. Prima di arrivare alle gare, infatti, ci saranno mesi di lavoro dietro le quinte.

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Pourchaire sarà impegnato al simulatore, nei test in pista e nelle prove al banco. Ogni dettaglio dovrà essere messo a punto in vista del debutto, previsto in Arabia Saudita il 18 e 19 dicembre 2026. Il tempo non manca, ma nemmeno il lavoro.

Il suo curriculum, nonostante l’età, è già di tutto rispetto. Prima della Formula 2 aveva vinto l’ADAC Formula 4 nel 2019 e la classifica junior della Formula 4 francese nel 2018. In seguito si è misurato anche con il Mondiale Endurance, esperienza utile per capire quanto sappia adattarsi in fretta a vetture molto diverse tra loro.

Jörg Schrott, Team Principal di Opel GSE Formula E, ha spiegato che Pourchaire era seguito da tempo. A convincere il team non sono stati soltanto i risultati, ma anche il suo modo di lavorare. È veloce, certo, ma sa anche ascoltare, resta calmo e riesce a trasformare le sensazioni al volante in indicazioni tecniche precise.

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I primi giorni trascorsi insieme tra pista e simulatore avrebbero già lasciato ottime impressioni. Pourchaire sarà uno dei due titolari, mentre Sophia Flörsch continuerà a occuparsi dei test e dello sviluppo. La prossima stagione comprenderà 21 gare distribuite in 13 weekend. Per Opel, l’appuntamento più atteso sarà quello di Berlino, in programma l’8 e il 9 maggio 2027.