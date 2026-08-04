Nuova Alfa Romeo Tonale a 399 euro al mese: interessi zero e nessuna maxirata finale ad agosto 2026

Alfa Romeo Tonale protagonista delle promozioni di agosto 2026 in Italia con una formula che, almeno sulla carta, prova a semplificare parecchio i conti. L’offerta riguarda la versione ibrida da 175 CV e prevede 6.000 euro di vantaggi, interessi zero e soprattutto nessuna maxirata finale.

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Ecco l’offerta di agosto 2026 per acquistare Alfa Romeo Tonale

La promozione resterà valida fino al 31 agosto 2026 ed è riservata alle vetture disponibili in pronta consegna, con finanziamento. Per aderire è richiesto un anticipo di 18.231 euro. La parte restante viene suddivisa in 48 rate mensili da 399 euro, senza alcun pagamento residuo alla fine del contratto.

È proprio questo l’aspetto più interessante della formula. Molte offerte, infatti, attirano con una rata mensile contenuta ma lasciano alla scadenza una cifra importante da saldare, rifinanziare o legare alla restituzione dell’auto. In questo caso, invece, dopo l’anticipo e le 48 mensilità non rimane una rata finale.

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Il TAN fisso è pari allo 0%, quindi sul capitale non vengono applicati interessi. Il TAEG è invece del 2,49%, perché tiene conto dei costi accessori legati alla pratica. L’anticipo è senza dubbio elevato, ma serve a mantenere la rata sotto i 400 euro e a chiudere il piano senza lasciare debiti alla scadenza.

La versione ibrida da 175 CV si inserisce nella parte centrale della gamma Tonale e punta soprattutto su un utilizzo equilibrato. Le prestazioni sono adeguate anche nei percorsi extraurbani, mentre il sistema ibrido permette di contenere consumi ed emissioni nei tragitti quotidiani. Il cambio automatico contribuisce inoltre a rendere la guida più comoda, soprattutto nel traffico.

Nel frattempo, il futuro della Tonale attuale comincia già a delinearsi. La produzione del modello nello stabilimento di Pomigliano d’Arco dovrebbe terminare nel novembre 2027. La sua erede dovrebbe essere svelata entro la fine dello stesso anno e verrà costruita a Melfi sulla piattaforma STLA Medium.

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Il nuovo SUV dovrebbe crescere nelle dimensioni e proporre motorizzazioni ibride ed elettriche. Rimane però un dubbio importante: non è ancora certo che manterrà il nome Tonale. Alfa Romeo potrebbe infatti scegliere una denominazione diversa per sottolineare il nuovo posizionamento e il passaggio a una generazione completamente ripensata.