Pourchaire sarà pilota di riserva dell’Alfa Romeo nel 2023

Théo Pourchaire sarà il pilota di riserva dell’Alfa Romeo nel 2023. Il francese farà un altro passo avanti nella sua carriera e diventerà l’alternativa a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou la prossima stagione. Inoltre, farà il suo debutto ufficiale in un GP di Formula 1 la prossima settimana in Free 1 negli Stati Uniti.

Pourchaire non potrà realizzare il suo sogno di fare il salto in Formula 1 come pilota ufficiale nel 2023. Il francese quest’anno non ha vinto la Formula 2 e quindi non ha soddisfatto il requisito che l’ Alfa Romeo gli chiedeva di guadagnarsi un’opportunità. Ovviamente potrà essere più legato alla struttura e guadagnerà ancora più peso al suo interno come pilota di riserva.

A sua volta, Pourchaire, che ha già annunciato che non correrà più in Formula 2 nel 2023, avrà la sua prima possibilità in un GP ufficiale di Formula 1 la prossima settimana ad Austin. Théo entrerà nella C42 di Bottas venerdì prossimo, che sarà il suo secondo giorno ai comandi di una vettura di classe regina, dopo il test privato dello scorso anno in Ungheria con la C39.

“Sono molto felice di debuttare nelle Prove Libere 1 ad Austin, sarà la mia seconda volta ai comandi di una vettura di Formula 1. Per alcuni aspetti sembrerà la prima, visto che sarà la prima in un GP ufficiale “È un sogno che si avvera e voglio ringraziare il team per avermi dato questa opportunità e per essersi fidato di me. Voglio davvero essere sul circuito”, ha dichiarato Pourchaire in un comunicato ufficiale.

Questa sarà la prima e unica volta che Pourchaire salirà sulla C42 nelle Prove Libere 1, visto che l’Alfa Romeo è in procinto di completare una delle sue due sessioni per giovani piloti nella prima sessione dell’anno in Bahrain con Zhou . A quel tempo i cinesi non avevano ancora corso una gara, quindi è valida per regolamento in questo suo primo anno.

